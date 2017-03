Vytáčí vás silniční výmoly? Pošlete redakci fotografie!

Českolipsko - Po mnoha letech zažíváme pořádnou zimu, která dala zabrat především silnicím. Deník proto připravil anketu O nejhorší výmol, která chce upozornit na ty nejhorší a nejnebezpečnější díry na silnicích.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Václav Pancer

Zná to pravděpodobně každý řidič. Jede po městě, věnuje se sledování značek a provozu a najednou se ozve rána. Právě totiž vjel do hlubokého výmolu, o které není na silnicích na Českolipsku nouze. A to nejen na těch nejfrekventovanějších průtahových silnicích, kde je riziko vjetí do výmolu mnohem větší, ale také na odlehlých silnicích.



Mnohdy přitom ale nejde jen o leknutí z rány. Vjetí do takového, i deset a více centimetrů hlubokého výmolu může spolehlivě poničit i auto. Prorazit pneumatiku, poškodit disk nebo dokonce ulomit kolo.



V nejhorším případě to dokonce může skončit i bouračkou.



Víte o nějakém výmolu, který je opravdu nebezpečný? Nebo vás štve? Pošlete nám jeho fotografii na e-mailovou adresu ceskolipsky@denik.cz. Fotografie zveřejníme v anketě, ve které budete vy, naši čtenáři, rozhodovat o tom nejhorším výmolu ve vašem regionu.