Výtvarník pečuje o vzpomínky na minulost

Českolipsko – U silnice jsme potkali restaurátora Pavla Krause během prací na renovaci jednoho z desítek pomníků na Českolipsku.

Restaurátor Pavel Kraus během práce. Právě dokončuje očištění pomníku nedaleko Žizníkova z roku 1805.Foto: Deník / Jelínek Jiří

Často si jich ani nevšimnete, přesto se o ně musí pečovat. Opravami a údržbou pomníků a křížků u cest, či dalších připomínek let dávno minulých, se v České Lípě a okolí zabývá restaurátor Pavel Kraus. My jsme jej zastihli během prací na žulovém pomníku s železným křížem u Žizníkova, v těsné blízkosti silnice mezi Českou Lípou a Zákupami.

Zdlouhavá práce

„Pomník je potřeba nejdřív mechanicky a následně i chemicky očistit, zbavit mechů a mikroflory, odstranit staré a nevhodné tmely, odmastit a odsolit, a připravit povrch k dalším zásahům. Poté se tmelí a retušují vady,“ popisuje Pavel Kraus s tím, že na závěr celý pomník napustí hydrofobizačním nátěrem, který zamezí nasakování vody i tvorbě mechu.

Samotný pomník na sobě nese rok 1805, z jeho vrcholu ční železný kříž s Ježíšem. „V tuhle chvíli je kříž obroušený a odrezený, a bude se natírat grafitovou barvou, Ježíše nejspíš ve finále pozlatíme,“ říká Kraus.

Pomohou i amatéři

Kolem pomníčku je na původní kamenné sloupy upevněný nově vyhlížející dřevěný plot. I laickým okem je poznat, že do historického rámce příliš nezapadá. „To sem dali asi nějací nadšenci. Ani paní Fulková, která má tyto památky na starosti, nevěděla, kdo to sem dal,“ říká s úsměvem Kraus.

Restaurátor se podle svých slov pokusí také rozluštit dedikaci opravovaného památníku. Dvě stovky let se na německy psaném nápisu podepsaly. A přečíst ho je velmi těžké. „Errichtet von, to je zbudováno… Antonem Gif… eltem roku 1805, a dál už to v tuhle chvíli nerozluštím,“ říká při pohledu na pamětní desku Pavel Kraus. Je prý potřeba desku vyčistit, rozluštit text, dotmelit, písmo vytáhnout barvou a posléze napustit.

„Ve Staré Lípě jsem dělal dva, tam je většinou napsané, že ho postavil ten a ten, z té obce k větší slávě boží, a ještě tam jsou nějaké biblické citáty,“ vypráví Kraus o jedné ze svých nedávných zakázek. A nebylo jich málo. Loni Kraus pracoval na zmíněných památnících ve Staré Lípě, dále na pomníčku u Písečné a ve Vlčím Dole. Letos přišly na řadu památníky v Dolní Libchavě, Jezvé, Žíznikově, v Častolovicích nebo v Městském parku.

Nejen pomníky

„Teď už dělám jen tyhle drobné věci. Když jsem se sem před čtyřiadvaceti lety přistěhoval, dělal jsem asi čtyři roky na zámku Lemberk. To znamenalo restaurovat štukové fasádní reliéfy, kamenné portály a kašnu na nádvoří, vstupní bránu… Bylo toho hodně,“ vypráví Kraus, vystudovaný grafik a vyučený kamenosochař a restaurátor. Jen v České Lípě v minulosti pracoval například na renesančním portálu před českolipskou radnicí, na sochách kostela Narození Panny Marie, či sloupu před českolipským pivovarem.

Spektrum jeho činností je opravdu široké. V loňském roce kupříkladu zpracoval grafiku unikátní knihy Českolipská satisfakce, další knihu s historikem Tomášem Cidlinou připravuje. Během letošního Českolipského divadelního podzimu proběhne výstava Krausových grafik čerpajících z poetiky piktorialismu, z období průmyslové revoluce.