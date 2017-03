Záchranáři cvičili na rychle rozmrzajícím koupališti…

Sloup v Čechách - /GALERIE/ Záchranu tonoucího v reálných podmínkách nestabilního ledu trénovali ve Sloupu profesionální členové bezpečnostních složek z Libereckého kraje i studenti vysoké školy.

Koupaliště ve Sloupu přivítalo v letošním roce první návštěvníky. Nejednalo se o běžné rekreanty, ale o policisty, záchranáře, hasiče a studenty. Ti si přijeli mimo jiné na vlastní kůži procvičit záchranu tonoucího propadlého skrz rozmrzající led. Mnozí proto okusili i teplotu vody v koupališti. Její teplota do tří stupňů Celsia příliš lákavě nezní.

„Děláme to tentokrát v závěru sezony. Máme sice v uvozovkách nedostatek ledu, na druhou stranu je ten led naprosto reálný, tedy nestabilní a kritický," říká odborný garant Vodní záchranné služby Jan Sedláček s tím, že cvičení v době, kdy vládnou tuhé mrazy, mají tu nevýhodu, že má led tloušťku třeba třicet centimetrů. Hůře se pak simuluje opravdový zásah. „V tu chvíli jsou podmínky mimo realitu, je to jak sedět na okraji bazénu. Dnes je to ideální, ty lidi se propadnou, i když nechtějí," pokračuje Sedláček, který má v oboru praxi již 25 let. Obdobných školení dělá pro bezpečnostní a záchranné složky několik do roka.

Vodní záchranná služba se nezabývá přímo zásahy, to je práce hasičů. Její členové se specializují právě na výcvik. „Další činností VZS je vývoj a testování techniky používané během zásahů," dodává Sedláček.

Cvičení se zúčastnili zástupci armády, městské policie, hasiči, nebo studenti zdravotnické školy Médea a Technické univerzity v Liberci. Zčásti trénovat, zčásti předat zkušenosti přijela i Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje.

HODINY BEZ DECHU

„Zdravotnická záchranná služba byla k cvičení přizvána, abychom účastníkům přednesli, co dělat s člověkem, pod kterým se propadne led poté, co tonoucího vytáhnou," říká mluvčí Zdravotnické záchranné služby Michael Georgiev.

Podle mluvčího zdravotníků je pro tyto případy charakteristické, že pokud je člověk výrazně podchlazený, musí jej zdravotníci vždy převézt do nemocnice, i kdyby již nevykazoval známky života. „Dochází ke zpomalení metabolismu, může se stát, že člověka přivedeme k životu i po několika hodinách. Je tedy důležité na místě neustat v provádění resuscitace," dodává Georgiev.