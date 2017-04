Zámeckou věž odstřelili před 60 lety vojáci z Terezína

Česká Lípa - Pouze na fotografiích už dnes můžeme vidět, jak vypadala zámecká budova hradu Lipý v České Lípě. Od jejího odstřelu letos uplynulo 60 let.

Šedesáté výročí odstřelení zámecké budovy připomněl hrad Lipý v sobotu během zahájení sezony.Foto: ČTK

Zámek tehdy zničili v rámci cvičení vojáci, zůstaly z něj jen sklepy a základní pilíře.

Část zámeckého materiálu je ještě na městském stadionu, použil se pro zpevnění atletické dráhy. „Dá se říci, že se tam běhá po ruinách zámku," uvedla průvodkyně Kateřina Krčmářová.

Hrad Lipý založený rodem Ronovců ve 13. století byl na zámek přestavěn o tři století později. Význam zámku začal upadat už v 17. století, kdy přestal být sídlem šlechty. Dnes zůstalo z areálu jen torzo. Vše mohlo být jinak, kdyby se muzejnímu spolku povedlo po 2. světové válce sehnat peníze na realizaci jeho plánu. „Měla tady vzniknout muzejní čtvrť, skanzen, botanická zahrada, expozice a galerie," řekla průvodkyně.

V té době už byl areál opuštěný, chátral a ani nepřipomínal zámecké sídlo, protože v 19. století byl přestavěn na rafinerii cukru. Různé komise po 2. světové válce tak dlouho řešiliy, co se zámkem, až se v roce 1956 zřítila jižní strana. „Památkový úřad rozhodl, že části hrozící zřícením budou šetrně odstraněny a co půjde, se použije na opravy jiných památek. Zbytek areálu se měl upravit do podoby zříceniny," uvedla Krčmářová.

K tomu ale nedošlo. Město totiž nesehnalo žádnou firmu, jež by to byla ochotná udělat. Domluvilo se proto s nadporučíkem Josefem Kosatkou, který vedl útvar v Terezíně, že to v rámci cvičení udělají 6. února 1957 vojáci. O žádnou šetrnou demolici se nejednalo, použili výbušniny. „Budova ale byla asi dobře postavená, tak se odstřel musel za tři dny opakovat," řekla průvodkyně.

Město pak muselo platit škody, poničené byly fasády v okolí a rozbité výlohy a okna. Město navíc přišlo o státní dotaci 120.000 korun na šetrnou demolici. I tak nejspíš ušetřilo, z vlastní kasy by muselo na demolici přidat dalších 120.000 korun. Vojáci jako odměnu za odstřel dostali do kasáren tehdejší novinku, televizi s rádiem za 4000 korun.

Do podoby zříceniny se areál upravil až asi o 40 let později, v 90. letech. „Sanace během pěti let stála sedm milionů korun," uvedla Krčmářová. Pro turisty je památka otevřená od roku 2003.

Prohlídkový okruh zahrnuje nádvoří s prezentací pozůstatků hradní architektury, návštěvu unikátních gotických sklepení s ukázkou archeologických nálezů i návštěvu jediné dochované stavby hradu, což je branská věž. Ve čtyřech místnostech je instalována expozice připomínající život na hradě na přelomu 19. a 20. století. V areálu se konají také kulturní a společenské akce - pašijové hry, letní kino, divadlo i festivaly.