Zámek ve Stráži pomalu vzkvétá, bývalé městské lázně v Jablonci nikdo nechce

Liberecký kraj - Brownfield není jen bývalá textilka nebo vepřín. Může se jednat i o stavby, které do dnešních dnů přečkaly doslova staletí.

Zámek Vartenberk ve Stráži pod Ralskem.Foto: Deník/Petra Hámová

Zámek Vartenberg ve Stráži pod Ralskem je jedním z památkově chráněných brownfieldů v Libereckém kraji, které kategorii chátrajících budov bez užitku pomalu opouštějí. Město za pomoci dotací postupně zámek poničený zubem času i sovětskými nájemníky zachraňuje. Loni opravili most, před pár lety se zámek dočkal nové střechy.

Také díky tomuto úsilí, které podle starosty Stráže pod Ralskem Zdeňka Hlinčíka připomíná běh na dlouhou trať, se daří do zámku také vracet život. V létě se zde například pravidelně koná hudební festival.

„Už jsme dostali několik nabídek k odkupu. Případný vážný zájemce by musel splnit přesné podmínky, které na něj budeme klást z hlediska využití objektu," říká Hlinčík s tím, že v současnosti mají pětiletý plán itinerář dalších investic.

PRODAT? ALE KOMU?

Památkově chráněný brownfield přináší potenciálním investorům další úroveň starostí navíc. Nemusejí soustředit pozornost jen na efektivitu a udržitelnost záměru, ale také na přísné podmínky, kterými se rekonstrukce mnohdy velmi poničených objektů řídí. Nehledě na umístění a dispozice poplatné době stavby.

Do pomalu se rozpadajících bývalých městských lázní v Jablonci nad Nisou se investoři nehrnou. Tamní radnice nabídla secesní budovu v památkové zóně k prodeji již v roce 2008. Doposud se nenašel vážný zájemce, který by byl jen pro začátek ochotný zaplatit přes sedm milionů korun za odkup objektu, u kterého se mimo jiné nedá parkovat kterému a chybí připojení na kanalizaci. „Existuje projekt na jeho přestavbu, ale ten je velmi finančně náročný," vysvětluje mluvčí jablonecké radnice Markéta Honzová, proč do svého majetku neinvestuje samo město.

ALESPOŇ TAM NEPRŠÍ

Chátrající jablonecké lázně jsou alespoň provizorně zajištěny proti zatékání, to však není případ stavby, která se opravdovým brownfieldem stala teprve před necelými dvěma lety. Kounicův dům v České Lípě na jaře 2015 kompletně vyhořel, zůstalo jen obvodové zdivo a klenby držící první patro. Majitel rozlehlého stavení z roku 1771, Sdružení sportovních svazů ČR, doposud nezahájil záchranné práce. Podle zatím jediného vyjádření, které sdružení poskytlo médiím, to není možné kvůli nedořešenému řízení s pojišťovnou. Zdivo domu kvůli chybějícímu zastřešení střídavě vlhne a mrzne už druhou zimu.

Podle českolipské starostky Romany Žatecké město obdrželo určitou nabídku k odkupu. „Byly to dvě divoké částky, které o nic neopřeli," říká Žatecká s tím, že vyzvala majitele, aby svou nabídku adekvátně doplnil.