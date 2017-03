Zápisy do prvních tříd už klepou na dveře

Česká Lípa - Už za necelý měsíc, v pátek 7. dubna, se budoucí prvňáčci v České Lípě zapíší do základních škol.

Už za necelý měsíc, v pátek 7. dubna, se budoucí prvňáčci v České Lípě zapíší do základních škol.Foto: ZŠ Dr.M.Tyrše

Na výběr mají rodiče v Lípě z osmi základních škol zřizovaných městem a jedné soukromé. K zápisu mohou přijít děti z celé České Lípy i okolí. Školy prvňáčkům nabízí různé kroužky a speciální zaměření na metody učení. Velkým lákadlem pro pracující rodiče jsou také družiny.

Dnešní první třídy už zdaleka nejsou takové, do kterých chodili naši rodiče a prarodiče. „Nabízíme moderní výuku s používáním informačních technologií, práci s počítačem a interaktivní tabulí ve všech třídách, výuku angličtiny od 1. ročníku v rámci dopoledního rozvrhu," popisuje Lubomíra Hejnová, zástupkyně ředitele školy Dr.M.Tyrše v České Lípě.

Zatímco v krajském Liberci se snaží zamezit tzv. „spádové turistice", kdy rodiče přihlašují děti na cizí adresy, aby je dostali na vysněnou školu, českolipská radnice tyto problémy nezaznamenala. ,,V České Lípě není povinné přihlásit dítě do spádové školy, ale pokud by nastal v některé škole přetlak, ředitel je povinen přednostně přijmout děti ze spádové oblasti s trvalým pobytem," informovala radnice.

Dny otevřených dveří na ZŠ v České Lípě

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše

15. března od 9.00 od 15.00

Prohlídky školy, učeben, odborných pracoven, školní družiny, školního klubu. Dnes od 16.00 se rodiče mohou zúčastnit informační schůzky.

ZŠ a MŠ Jižní

20. - 24. března od 8.00 do 11.40

Možnost navštívit vyučování na 1. stupni. Hlavní den otevřených dveří ve čtvrtek 23. 3. Každou středu od 12. 4. do 21. 6. od 14.45 do 15.30 hodin Hravá příprava budoucích prvňáčků s pedagogy.

ZŠ Slovanka

Ukázkové hodiny v 1. třídě probíhají během celého školního roku. V dubnu a květnu se bude konat škola hrou pro budoucí prvňáčky.

ZŠ 28. října

4. dubna od 15.00

ZŠ Partyzánská

15. 3. od 16:00, 22. 3. od 16:00

V rámci otevřeného vyučování bude rodičům k dispozici i ředitel školy a zástupkyně ředitele, kteří rádi zodpoví jakýkoli dotaz.

ZŠ Pátova

30. března od 8.00 od 11.00 a od 14.00 do 17.00

Možnost nahlédnout do výuky, prohlídka školních i mimoškolních aktivit žáků, od 14 hodin bude probíhat Velikonoční jarmark.

ZŠ Sever

1. dubna

Budoucí prvňáčci si mohou zaplavat, zastřílet, prohlídnout si budoucí třídu a vyzkoušet si některé sporty ve školní tělocvičně.

ZŠ Lada

23. března od 8.00 do 17.00

Rodiče s dětmi mohou přijít v sobotu 25. 3. od 9.00 do 12.00, kdy je připravena školička na nečisto.