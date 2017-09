Zatoulaní psi z České Lípy zřejmě poputují až do Děčína

Česká Lípa - Dlouholetá spolupráce útulku v Dobranově s Českou Lípou končí. Zastupitelé se musí rozhodnout, jak dál postupovat. Na stole je několik variant, včetně spolupráce s děčínským útulkem.

Kotce u zbrojnice dobrovolných hasičů v České Lípě fungují od loňského léta.Foto: Deník/Kateřina Charvátová

Do konce října musí vedení České Lípy vyřešit, kam se budou odvážet zatoulaní psi ze záchytných kotců, které má město v areálu dobrovolných hasičů. Útulek v Dobranově dal městu po dvacetileté spolupráci výpověď.

Možnostmi se zabývalo ve středu zastupitelstvo. Variant je několik, situace je však nejistá. „Psy, které si jejich majitelé nevyzvednou ze záchytných kotců, budeme dávat do útulku na Kozlech. Pokud by útulek již neměl kapacitu, povezeme psa do Děčína,“ sdělila na jednání zastupitelstva starostka České Lípy Romana Žatecká.

Tomuto rozhodnutí se však bránila zastupitelka Marie Nedvědová, která je zároveň předsedkyní správní rady útulku Bona, který původně sloužil jen pro kočky. „Útulek je zcela naplněný a za současného stavu tam není možné umístit žádného dalšího pejska. Bylo by to možné za předpokladu, že by se kapacita útulku rozšířila minimálně o pět kotců, což představuje investici minimálně 150 000 korun,“ sdělila Nedvědová, přičemž dodala, že v radiu zaslechla, že i útulek v Děčíně je v současné době plný.

Podle zjištění Deníku je však děčínský Městský útulek na spolupráci s Českou Lípou kapacitně připraven. „S Českou Lípou jsme v kontaktu a určitě není pravdou, že bychom měli plno. Máme v útulku třicítku chovných kotců, několik karanténních a několik záchytných. Maximálně míváme zaplněno padesát procent kapacity psího útulku. Každopádně s Českou Lípou budeme rádi spolupracovat,“ uvedla za odbor životního prostředí a městský útulek města Děčín Helena Musilová.

Další variantou, kterou vedení České Lípy aktuálně zvažuje, je přistavění dalších kotců u sídla dobrovolných hasičů. Současné slouží pouze jako záchytné na dobu tří dnů. „Tuto variantu ale ještě musíme prověřit,“ dodala starostka Romana Žatecká.