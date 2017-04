Žena regionu: Pomáhá odhalovat nelegální obchod se zvířaty

Nový Bor - V soutěži Žena regionu zvítězila Hana Böhme. Cvičí psy, kteří v Africe odhalují nelegální obchod se zvířaty.

Profesí je malířkou skla. Kromě toho se věnuje kynologii, připravuje psy na zkoušky a výstavy a vede psí školu. Hana Böhme z Nového Boru se stala letošní Ženou regionu v Libereckém kraji.



Právě láska ke psům ji zavedla pomáhat až do dalekého Konga. Na začátku byl inzerát organizace Save-elephants.org a PALF, která hledaly psovoda. Hanka neváhala, přihlásila se a vznikla z toho nová výzva začala pomáhat v boji s ilegálními aktivitami páchanými na volně žijících zvířatech v Kongu. Cvičí psy, kteří prohledávají zavazadla na letišti nebo v autobusech a jsou schopni detekovat slonovinu, šupiny z luskouna nebo maso divokých zvířat. Kromě přípravy psů v České republice létá i do Konga, kde pomáhá s tréninkem psů i psovodů přímo na místě.



V letošním ročníku soutěže Žena regionu usiloval o titul šestnáct žen. Hana Böhme vyhrála s jasnou převahou 227 hlasů. Druhá skončila Ilona Kopecká, pedagožka a zdravotní sestra z Liberce, která získala o 87 hlasů méně. Na třetím místě se v soutěži umístila Jana Pastuchová, poslankyně za Liberecký kraj a zastupitelka města Jablonec nad Nisou, která zachraňuje životy.

TŘI OTÁZKY PRO VÍTĚZKU



Co to pro vás znamená, že jste se stala Ženou regionu?



Jsem ráda. Doufám, že díky této soutěži se to, co dělám, dostane ještě více do povědomí lidí. Také doufám, že díky tomu mé děti neuvidí zvířata už jen v zoologických zahradách, ale i ve volné přírodě.



Co momentálně máte za projekty? Chystáte se znovu do Konga?



Asi největší projekt je pro Afriku. Jsou to detekční psi, jež vyhledávají v Kongu ohrožené druhy zvířat, které se zabavují pytlákům. Bohužel je to finančně nákladný projekt a psa nevypnete, proto se neustále shánějí peníze a tak dále. Dále se věnujeme lidem, kteří mají jakýkoliv problém s pejskem a nebo jen hledají nějaký sport, při kterém se mohou vyblbnout se svým pejskem. Do Konga se v nejbližší době chystám, za štěňátky po mojí Camě.



Podporuje vás vaše rodina v tom, co děláte?



Bez své úžasné rodiny bych tuto práci dělat nemohla. Můj manžel se stará o vše, co je potřeba. Když jsem pryč, zapojují se i babičky. Svoji dcerku bych do Konga nevzala, je tam hodně nemocí a je to nebezpečné.