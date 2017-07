Liberecký kraj – Ne každému se jeho klukovský sen naplní. Fotografovi a publicistovi Jiřímu Hladíkovi ze Smržovky však vyšel. „Samozřejmě, že jako každý kluk jsem hltal v novinách a sportovních časopisech jakoukoliv zmínku o Formuli 1, začíná své vyprávění majitel sportovní verze vozu Lotus Ellite z roku 1978.

Známý fotograf si splnil sen Foto: archiv Jiřího Hladíka

„Lotus měl pro mě vždycky největší kouzlo. Mohl za to příběh jeho konstruktéra, Colina Chapmana,“ pokračuje ve vyprávění. „Vždycky šel svou cestou, proti hlavnímu proudu. Zatímco ostatní stáje sypaly do vývoje obrovské peníze, Chapman začínal sám v obyčejné garáži, a svou technickou inteligencí si vybojoval úspěch v podobě několika titulů mistra světa formule 1 pro značku Lotus“. Tomu prý Chapman vděčil především, že stavěl vždy lehká auta. Jeho vozy byly tak lehké, že šly často až na samou hranu únosnosti. Vždycky přišel s něčím novým", dodává Jiří Hladík,“ Své zkušenosti z Formule 1 potom přenášel i do cestovních vozů. Dnes se může pochlubit několika předními umístěními ve své třídě G, v Oldtimer Bohemia Rallye. Jde o soutěž kategorie FIVA A, kterých se jede po celém světě pouze 17 a jedna z nich právě v České republice.

JAK TO ZAČALO

Když se Jiří Hladík dozvěděl, že v anglickém Liverpoolu je fanda, který prodává Lotus Elite II z roku 1978, okamžitě se tam rozjel. „Přijeli jsme tam ve dvě v noci. On na nás ale čekal a hned nás pozval na projížďku. Řítili jsme se úzkou silničkou kolem pobřeží jako šílení. V první chvíli jsem si myslel, jestli se kromě auta snad nechce rozloučit i se svým životem,“ směje se při 10 let staré vzpomínce závodník a fotograf.

Lotusy se staly jeho láskou. Na značku zkrátka u Hladíků nedají dopustit. A už vůbec ne na veterány.

Jeho syn a jmenovec Jiří Hladík Lotusy i další převážně britské historické vozy dokonce vyhledává dalším zájemcům.

„Nová silná auta prestižních značek jako Bentley či Porsche kupují velmi bohatí, aby ukázali, že na to ty peníze mají.

Ale veterána, a už vůbec značky Lotus, si koupí jen ten, kdo k němu má vztah. Kdo obdivuje jeho vlastnosti, jeho eleganci, lehkost a krásu. Kdo si stejně jako já plní klukovský sen s nadějí, že právě v tomhle autě mohl někdy sedět některý z pilotů F1 nebo jiných slavných závodníků“ říká Jiří Hladík.

A navíc, je to podle něj skvělá investice. „Nová auta hodnotu ztrácí, ale veterán? Ten ji naopak získává.

Vždyť jsou typy, kde se vyrobilo třeba jen 60 nebo sto kusů. Kolik jich do dneška zůstalo? Je to vzácnost, zato peníze,

to jsou jen potištěné papírky. Hodnotu mají v tom, co si za ně pořídíte. Pokud je to radost z díla, které se někomu podařilo tak, že se navždy zapsal do historie automobilismu, tím lépe,“ dodává závodník a fotograf Jiří Hladík.