Do výšky neuvěřitelných 632 metrů ční třetí nejvyšší budova světa Shanghai Tower (česky Šanghajská věž). Pokud jste si při přečtení tohoto čísla velice nic nepředstavili, můžete si vybavit nejvyšší budovu České republiky, kterou je brněnský mrakodrap AZ Tower. Ten je se svými 111 metry téměř šestkrát nižší…

Šanghajská věž se nachází na poloostrově Lu-ťia-cuej v Pchu-tungu v Šanghaji. Stojí v těsné blízkosti věže Jin Mao (420,5 metrů) a Šanghajského světového finančního centra (492 metrů), což jsou další dvě nejvyšší budovy ve městě. Jak se můžeme dočíst na serveru The Tower Info, šanghajské úřady plánovaly vybudovat seskupení těchto tří super vysokých mrakodrapů už v roce 1993. Věže byly stavěny jedna po druhé od nejmenší po nejvyšší. První dvě byly dokončeny v letech 1999 a 2008. Stavba Šanghajské věže pak začala v prosinci 2008 a kompletně dokončena byla v létě roku 2015.

Věž má 128 nadzemních podlaží, pod zemí se nachází dalších pět. Zajímavostí je, že svou výškou tak poněkud klame. Ve skutečnosti se nejvyšší část Šanghajské věže skládá z parapetu – konstrukce, která už nemá žádná patra. Samotná střecha se nachází ve výšce 587 metrů. Konstrukce nad ní je však vybudována takovým způsobem, že budova vizuálně vypadá, jakoby měla skutečně „funkčních“ 632 metrů.

A k čemu vlastně slouží? Stejně jako většina mrakodrapů má smíšené využití. Prvních pět pater se používá jako obchodní prostory, v osmém až osmdesátém patře jsou kanceláře, od čtyřiaosmdesátého do sto desátého patra si můžete zamluvit hotelový pokoj. Nejvyšší patra pak slouží zejména jako observatoř, kde se můžete kochat výhledem i se šálkem dobré kávy, a technické zázemím. Mimo to se v budově nachází samozřejmě parkoviště, umělecké galerie a dokonce tradiční čínská zahrada.

Stříbrná Merdeka 118

Až do loňského roku patřila stříbrná pozice v žebříčku nejvyšších budov právě Šanghajské věži. Tu však vystřídal mrakodrap ve výstavbě s názvem Merdeka 118, který bude otevřen koncem letošního roku. Impozantní budova má podle serveru Euro.cz sloužit zejména jako kancelářské prostory. Dále se tam bude nacházet nákupní středisko, mešita, hotel a nejvyšší rozhledna v jihovýchodní Asii.

Jak uvádí server The Tower Info, Merdeka 118 byla původně plánována na výšku 656 metrů; ta však byla nakonec o dalších 22 metrů překonána. I v tomto případě uváděné číslo poněkud klame. Na střeše je totiž namontovaná vysoká věž a samotná střecha je umístěna ve výšce 518 metrů. Boj o druhé místo tak nad Šanghajsku věží vyhrála Merdeka 118 doslova „o věž“.

Oficiální název je ve skutečnosti Merdeka PNB 118. Zkratka PNB značí permodalan Nasional Berhad, což je největší malajsijská společnost pro správu fondů a vlastník věže. Číslo 118 uvádí počet pater mrakodrapu. Svůj význam má i slovo Merdeka, které znamená Den nezávislosti v Malajsii. Budova je navíc postavena na místě bývalého parku Merdeka, a to v blízkosti stejnojmenného stadionu, kde byla formálně vyhlášena nezávislost Malajské federace v roce 1957.

S touto významnou událostí je spjat i samotný tvar budovy. Věžička je umístěna mimo střed a z bočního pohledu připomíná stavba lidskou postavu se zvednutou rukou. Znázorňuje Tunku Abdul Rahmana se vztyčenou pravicí. Muž, který je považován za zakladatele Malajsie, byl právě v této pozici viděn během merdeckého prohlášení o nezávislosti národa.

Zlatá Burj Khalifa

Skutečným inženýrským skvostem a duší města Dubaje je nejvyšší budova světa Burj Khalifa. Nádherná impozantní stavba ční do výšky 828 metrů. Pokud bychom si chtěli tuto neuvěřitelnou stavbu opět lépe představit, tak by sahala téměř do poloviny Sněžky, nejvyšší hory České republiky.

Server Visit Dubai připomíná, že od svého otevření v roce 2010 přitahuje Burj Khalifa návštěvníky z celého světa. I přes vysoké ceny za vstup je láká například možnost najíst se v nejvýše položené restauraci na světě At.mosphere ve 122. patře (ve výšce 441 metrů) či nejvyšší venkovní vyhlídková plošina na světě ve 148. patře (555 metrů).

Zdroj: Youtube

Na blogu The Crowded Planet uvádí autoři hned několik zajímavých faktů. Burj Khalifa je se svými 160 podlažími budovou s největším počtem pater na světě. Je v ní umístěn také nejvýše položený obytný byt, který se nachází ve 385 metrech. Na stavbu prý bylo zapotřebí 330 tisíc metrů krychlových betonu, což odpovídá hmotnosti 100 tisíc slonů. Milovníky drahých kovů zase určitě zaujme, že vnější plášť budovy je potažen stříbrem, což zlepšuje izolační vlastnosti. Aby byla budova co nejvíce udržitelná, jsou na jí nainstalovány solární panely, které dokážou ohřát 140 tisíc litrů vody za den.

Věž je také spojena s rekordním seskokem z výškové budovy. Ze samotného vrcholu, tedy z výšky 828 metrů, seskočili 21. dubna 2014 francouzští skokani Fred Fugen a Vince Reffet.