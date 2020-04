Zde přinášíme zážitky a otázky jednoho z pendlerů:

Nastoupil jsem na hotel v Německu kvůli zaměstnání. Uzavřeli jste hranice, nedali jste mi na výběr… Ale alespoň už vím koho volit nebudu..

Jelikož jste mi prakticky "zakázali, znemožnili" pracovat ve firmě která vyrábí veškerý sortiment do zdravotnických přístrojů, ano i do plicních ventilátorů, což mi moc v pořádku nepřijde tak bych se chtěl zeptat jestli si myslíte že to něčemu pomůže.

Chtěl bych slyšet vyjádření od někoho z naší vlády, jestli vám přijde v pořádku:

1.) zakazovat lidem dojíždět do práce

2.) dát jim na výběr mezi zůstat doma, nebo ubytovat se na 3 týdny v zemi zaměstnání, souvisí s tím bod 3

3.) když už přijedu po 3 týdnech tak zakázat vidět se s rodinou, lidmi blízkými.

4.) jelikož mám doma psa který je v téhle chvíli u rodičů, tak prakticky mi narizujete abych i svého psa viděl až po uplynutí karantény, jelikož bych ho nesměl jít vyvenčit.. Jsem i v domnění že tk hraničí i s týráním zvířete.

Vážně mě zajímá jak by se k takové situaci postavil některý politiků. Jak by si vybrali výběrem mezi "zůstat doma na neplacené dovolené" a nebo "na 21 dní zůstat v Německu abych prakticky měl z čeho zaplatit nájem a jídlo jak pro sebe tak pro psa plus ještě mit 14 dní přísnou karanténu"

R.G. (plné jméno pisatele redakce zná)