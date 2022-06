Zatímco zvýšení rychlosti je po všech stránkách nelogické, přísnější trest naopak logický je. I těžký opilec si to přece dokáže spočítat. Když odmítne dýchnout, zaplatí a neodjezdí si stejně, jako kdyby mu naměřili promile či dvě. Je nabíledni, že sankce za odmítnutí se mají blížit těm za nejvyšší hladinu alkoholu. Takže dobře.

Vláda nekomunikující

Nabízí se však říci i B. Česko by se současně mělo přiřadit k drtivé většině evropských států, které tolerují malé množství alkoholu před jízdou. Nejčastěji do půl promile. Pouze s tím, že řidič nezpůsobí nehodu. Pak se pardon ruší. Stát má být přísný na alkoholiky a desperáty, kteří ohrožují ostatní i sebe sama. Nemá se vozit po zodpovědném člověku, který si objednal k večeři jedno pivo či dvě deci vína. Samozřejmě jen, když to zákon povolí.