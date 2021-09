Teď mají být pes a s ním i další domácí miláčkové povzneseni. Už nebudou považováni za věc, leč něco zvláštního. Poukazuje se i na to, že jejich ztráta přivodí majiteli stres.

Jak to spolu souvisí?

V Británii chystají nový zákon. Krádež psa má být trestána mnohem přísněji než krádež jiné věci. Je to jeden z nečekaných důsledků covidové krize.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.