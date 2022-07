Vladimír Balaš je vysokoškolský pedagog a expert na ústavní a mezinárodní právo. S touto výbavou byl jmenován ministrem školství. Pro mnohé to bylo překvapení, neboť spíš se sázelo na Jiřího Drahoše, který čtyři roky vede senátní školský výbor. Co tedy přináší jméno nového ministra, který se loni v barvách hnutí STAN do sněmovny dostal ze sedmého místa pražské kandidátky díky kroužkování? V čem bude lepší než Petr Gazdík nebo Robert Plaga?