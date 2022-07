Předseda Senátu Miloš Vystrčil se nezdá, ale je to furiant. Vyhlásit začátek prezidentské volby na pátek třináctého, to chce značnou dávku odvahy nebo poťouchlosti. Zvlášť když se stále spekuluje, že by jedním z kandidátů mohl být i on sám.

Brzký výrok o termínu se zdá být zaměřen proti Andreji Babišovi. Ten jezdí po republice ve svém karavanu, bratří se s lidmi, nechá se fotit na festivalech. Prý žádná kampaň, jen jako poslanec se setkává s voliči. (Malá ale ne nepodstatná odbočka: Když měl ještě vládní funkci, tvrdě káral opoziční zákonodárce, kteří měli malou účast v lavicích. Prý nechodí do práce, za kterou jsou placeni.)

Podvodníci na radnici a drahé bydlení

Vzhledem k tomu, že Miloš Vystrčil už oznámil, kdy zazní startovní výstřel, náklady na kampaň se budou vůdci hnutí ANO počítat už od prvního července. Pro případ, že by se o Hrad skutečně ucházel. To však nikdo neví a nejspíš to neví ani on sám. Záleží na tom, jak budou vypadat průzkumy veřejného mínění. Podle dosavadních se zdá, že by vyhrál první kolo s přehledem. Ve druhém by však byl drtivě poražen. Je to podobné jako v parlamentních volbách. Andrej Babiš sice dokáže přilákat spoustu lidí, ještě víc se jich však proti němu spojí.

Nepůjde-li tedy do prezidentských voleb, a je to dosti pravděpodobné, lze nyní věštit z koule: Kdo bude favoritem v onen pátek 13. ledna? Petr Pavel teď vypadá velice nadějně, jenže před deseti lety se zdál být bývalý premiér Jan Fischer jednoznačným favoritem. V závěru kampaně shořel jako papír. Podle marketingových odborníků totiž příliš časný začátek znamená téměř jistou porážku.

Je na kandidátech, jak zvládnou kampaň. Pro zemi by však bylo dobré, kdyby po dvou ježatých inženýrech ekonomie přišel úplně jiný typ. Člověk, který neřeší problémy mocenskými hrami, ale spíše dohodou. Člověk, který se nechce rozpínat na úkor vlády, ale ctí ústavu. Člověk, který neimponuje silou, ale spíše pokorou a dobrotou.