Zdroj: DeníkI když je takový výrok spíše hloupý, než by byl přímým návodem k jednání, je takové zneužívání historických skutečností prostě zcela nepřijatelné. Nález soudu však vyvolal řadu komentářů, z nichž některé lze přijímat nejméně s rozpaky, neboť z nich plyne, že vůbec nemáme jasno, co je společnost poškozující nenávistný výrok (hodný potrestání) a co nepříjemný, třeba i nesprávný názor, na jehož vyjádření má občan právo. Nedokáži si na jejich základě totiž zodpovědět otázku, zda jsme na počátku většího respektu k lidským právům a k lidské důstojnosti i v diskusích na sociálních sítích, nebo na konci svobody slova a svobodného vyjadřování názorů, jak jsme tyto pojmy dosud chápali.

Hledání rovnováhy

Také si myslím, že ono –například v USA zaručené, zcela absolutní právo sdělovat veřejně cokoli a jakékoli názory – není v Evropě, s ohledem na historickou zkušenost, dost dobře možné. Stále zde hledáme rovnováhu mezi svobodou slova a ochranou lidské důstojnosti. A nenacházíme ji. Je a asi i bude však velmi obtížné nalézat tuto rovnováhu, když se stále více přikláníme k názorům těch, kteří za urážející a nenávistný projev považují slavení Vánoc, výklad naší historie nebo koupání žen v plavkách…

Stanislav Křeček

je veřejný ochránce lidských práv

Obávám se, že zatím nedokážeme rozlišit nebezpečí, které pro občanskou společnost plyne z publikování skutečně nenávistných a k destruktivnímu jednání nabádajících výroků, a mezi tím, v jakém rozsahu je vůbec pro demokratickou společnost přijatelná a únosná míra omezení, nebo dokonce faktická ztráta svobody vyjadřovat své, třeba „mylné“, názory.

Jak napsala nedávno vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová: „ Dnes může být de facto každý novinářem amatérem, který sděluje řadu informací, neověřených, nepravdivých. A je zvláštní, kolik lidí je ochotných těmto novinářům amatérům naslouchat a sdílet jejich názory s dalšími lidmi.“ Já jsem za svůj život vyslechl statisíce nepravdivých a neověřených informací. Ale je zvláštní, že mne dnes děsí něco jiného: že odteď bych měl číst a poslouchat jen názory a informace od profesionálů na pravdu.

