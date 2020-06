Plánovaný schodek rozpočtu na letošní rok byl 40 miliard korun. Ve vzkvétající ekonomice se i to zdálo opozičním stranám příliš. Dokonce i komunisté brblali, že by to mělo být jen 30. Koronavirus ovšem s financemi zamával tak, že stovky milionů se změnily v drobné. Proto dubnové zvýšení deficitu na 300 miliard prošlo sněmovnou v podstatě bez připomínek.

Foto: Deník

Teď je situace jiná. Epidemie je sice zažehnána, avšak všichni vyhlížejí hubená léta. Jde o to, jak moc budou hladová a co může vláda udělat pro to, aby se lidem pouštělo žilou co nejméně. Premiér předhodil poslancům bez dalšího návrh na půlbilionovou sekyru. Pochopitelně narazil. Je to tak obří částka, že žádný soudný zákonodárce by ji nepodepsal, aniž by se zeptal, na co ty peníze půjdou.