Zdroj: Deník

Kauza s ruskými agenty rezonuje společností a budí zasloužené rozhořčení. Díky Mnichovu máme jako národ zkušenost, že když se velmoci ustupuje příliš, nikam to nevede, a nakonec je stejně nutné postavit se na odpor. A to se nyní děje. Jasné kroky a odsouzení ve veřejném prostoru ze všech stran. Zarazilo mě nicméně facebookové prohlášení bývalého prezidentského kandidáta Michala Horáčka, který napsal: „Rusko. Nikdy nebylo a nebude jiné. Ani pod Putinem, ani jakýmkoli jiným carem.“ Jakkoliv to můžeme chápat a sympatizovat s emocemi za tímto sdělením, je nezbytné rozlišovat mezi skutky autoritativního státu a celého národa.

Rád bych jednou provždy skoncoval s oblíbeným tvrzením, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Skutečně? Co tak hrozného provedli všichni severní Korejci? A nebo… dosaďte si sami podle svého názoru.

Tvrdit navíc, že se žádný režim nikdy nezmění, je dost odvážné. Některé země tak na nás mohou působit, ale historie nám ukazuje, že se mění vše. Je to relativně nedávno, co jsme tady měli imperiální Británii, nad kterou nezapadalo slunce a která autoritativně vládla půlce světa. Dnes je Británie klidnou sílou. Před pár desítkami let tu byla tisíciletá německá říše. Dnes je Německo vzorem demokracie v Evropě.

Tomáš Jindříšek

je ředitel mediální společnosti

I my jsme tu měli režim na věčné časy. Kolik lidí by si v osmdesátých letech vsadilo na to, že se systém zhroutí? Málokdo, táhlo se to, ale nakonec i ty „věčné časy“ skončily. Za těch čtyřicet let nás naštěstí také všichni nehodnotili jen podle komunistických mocipánů a nezlomili nad námi všichni hůl. Bližší i vzdálenější země přijímaly naše emigranty, obdivovaly naši kulturu a přijali nás poté zpět do západního společenství. Ne každý to tak samozřejmě vnímal. Proto jsme citliví na to, že jsme stále pro někoho v západním světě ti příslušníci východní Evropy. Tak nějak horší, kontaminováni předchozím režimem, sníženou ekonomikou, divným myšlením a bůhvíčím ještě. Uráží nás to. Přijde nám to nespravedlivé. Považujeme to za zobecňující klišé. Mnoho věcí přece už není pravda, říkáme si. A neručíme za všechny okolo sebe. Máme tu mnoho skvělých a schopných lidí.

Nechovejme se tedy stejně k těm na východ od nás. Naše kulturní zkušenost nám umožnuje chápat, jaké to je. Rozumět té bezmoci.

Každá vláda nebo systém může padnout, jakkoliv je to dnes nepředstavitelné. Všude se to může změnit. K lepšímu, a bohužel i k horšímu. Je třeba odsuzovat režimy řízené zlo ale věřit v jednotlivé lidi.

