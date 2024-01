Ke konci základní části Nadregionální ligy se blíží basketbalové kadetky BK Česká Lípa. Aktuálně třetí tým tabulky naposledy narazil na suverénní Mladou Boleslav.

Kadetky BK Česká Lípa U 19 (tmavé dresy) doma podlehly Mladé Boleslavi. | Foto: Jaroslav Marek

Severočeské hráčky podlehly lídrovi skupiny B 52:77. „Rozhodl první poločas, ten byl z naší strany špatný. Holky nebránily, byly všude druhé. Boleslavské holky jsou o fous starší a vyšší, takže se pak zatáhly do bedny a my museli střílet z venku. Ve druhém poločase naše holky přitvrdily a bylo to vyrovnanější,“ zhodnotil utkání Petr Ekrt, trenér českolipských kadetek U 17.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Jeho svěřenkyně jsou po deseti kolech na třetím místě a vypadá to, že po základní části postoupí do nejlepší nadstavbové skupiny. „Máme tři skupiny a z každé by měly postupovat tři nejlepší týmy. Jelikož má třeba Mladá Boleslav starší hráčky na výjimku, do nadstavby jít nemůže. Ale co tak vím, tak třeba právě z naší skupiny nemá nikdo ambice postoupit do vyšší soutěže. Včetně nás,“ přiznal Ekrt.

Českolipské basketbalové dámy výsledkově hodně překvapují. To přiznal samotný trenér. „Upřímně jsme čekali, že budeme dostávat větší dardy. Třetí místo nás hodně překvapuje. Máme v týmu hodně mladších hráček, ale jak už jsem řekl, vedou si velmi dobře,“ usmál se kouč.

Petr Ekrt trénuje společně s manželkou Petrou. Síly a chuť ale postupně ubývají. „Je pravda, že už jsme chtěli skončit v téhle sezoně. Ale holky nás tak trochu přemluvily, abychom pokračovali. Motáme se kolem toho už třicet let, jsme už trochu utavení,“ přiznal.

BK Česká Lípa má v současnosti ty nejmenší chlapecké a dívčí týmy (U 11), kadetky U 17 a také tým dospělých.

„Nejhorší je, že je prostě málo trenérů, nikdo to nechce dělat. Svaz navíc vymýšlí další administrativní záležitostí, které nám berou další čas. Takže i proto už nemáme takovou chuť,“ dodal Petr Ekrt.

Základní části zakončí českolipské kadetky o víkendu 20. a 21. ledna. V sobotu hrají v Újezdu nad Lesy, v neděli pak v Říčanech.

BK Česká Lípa - AŠ Mladá Boleslav 52:77 (13:23, 22:43, 36:59)

Nejvíce bodů: Havlíková 19, Hejnová 11, Kříženecká 8, Krejčí 6 - Jandová 19, Linhartová a Kožíšková 9, Dlouhá a Hálová 8.

Tabulka: 1. Mladá Boleslav 10/0, 2. Říčany 7/3, 3. BK Česká Lípa 7/3, 4. Tygřice Borotín 5/6, 5. Lokomotiva Liberec 4/6, 6. Benešov B 1/10, 7. Újezd nad Lesy 2/8.