Rodiče světoznámého režiséra trávili se svými třemi syny každé léto ve Starých Splavech u Máchova jezera. Půvabnou vilu, kterou v roce 1926 začali stavět pro své blízké, postupem času proměnili v první český penzion v oblasti. Penzion Rut, o který jejich potomci nadále pečují, si noblesu uchoval dodnes.

Nejstarší pension na břehu Máchova jezera | Foto: Deník/Vít Černý

Romantické místo s výhledem na vodní plochu prý objevil Rudolf Forman, který během první světové války sloužil u pěšího pluku v České Lípě a do okolí Doks ho přivedly manévry. Zalíbilo se i jeho snoubence Anně. Bylo jako stvořené pro vilku, v níž by mohli trávit letní prázdniny. Krajina tu byla tak jiná než okolí Čáslavi, kde středoškolský učitel Rudolf a Anna žili. Uběhlo však ještě hodně vody, než se mohli tehdy už manželé Formanovi pustit do stavby.