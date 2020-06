Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vydělával 14,2 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Vyplývá to ze studie developerské společnost Central Group, jejíž výsledky zveřejnila na tiskové konferenci.

Byt. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/imago stock&people/imago stock&people

Jde o údaje na konci prvního čtvrtletí. Z porovnávaných měst v regionu je to nejvíce. Před rokem to bylo 14,6 roku. Na konci třetího čtvrtletí 2014, od kdy developer údaje eviduje, to bylo necelých deset let.