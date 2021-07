Je známou skutečností, že kvalitní zámek dokáže mnohdy zloděje odradit už od pokusu o jeho překonání. Začít byste proto měli s dostatečným předstihem kontrolou či výměnou mechanického zámku. Tenhle tradiční způsob ochrany je velmi spolehlivý, a především v případě visacích zámků na brankách, kůlnách či dílnách ho moderní technologie nedokážou vždycky nahradit.

Vstupní branka k vašemu domu by proto měla být vybavena kvalitní cylindrickou vložkou. Což platí i pro další z přístupových cest – hlavní vstupní dveře. Bezpečnostní zámek by u nich měl být samozřejmostí. Jeho kvalita určuje dobu, kterou zloděj potřebuje ke zdolání této překážky. Zámky s bezpečnostní třídou 4 dokážou odolávat až deset minut elektrické vrtačce, sekeře anebo kilo a čtvrt těžkému bucharu.

„Naši cylindrickou vložku, která má patentovaný systém otočných lamelových stavítek, nelze odvrtat a odolá také lockpiginku, tedy šperháku,“ přidává konkrétní příklad Petr Neuvirt, obchodní ředitel TOKOZ.

Pozor na garáž i sklep

Mezi slabá místa zabezpečení domu stále patří garáže. Mnoho lidí vybaví vchody do domu či bytu kvalitní bezpečností vložkou, ale u garážových vrat se spokojí s průměrným zámkem. Pro zloděje se tím otevírá příležitost, jak se relativně snadno a rychle dostat k cenným věcem. Garážová vrata je proto vhodné vybavit kvalitní cylindrickou vložkou a doplnit i uzamykatelnou závorou či petlicí. S pomocí X Safety Boxu pak ochráníte před poberty jízdní kola, sezonní pneumatiky či motorku.

Neprůhlednou fólií, která znesnadní rozbití, lze vybavit sklepní okna. Zamezí také pohledu na uskladněné věci.

V bytových domech bývají kritickým místem sklepní kóje a společné prostory. Všechny společné dveře v domě včetně sklepních by měly být chráněny certifikovaným bezpečnostním zámkem či mechanismem, který zvládne pokusy zloděje o vyražení nebo nenápadné otevření a vytvoří tak pomyslnou první překážku.

Během loňského léta mnoho lidí věnovalo nemalé úsilí zvelebení své chalupy nebo chaty. Bylo by smutné, aby výsledek téhle práce poškodil vpád nezvaných vetřelců. Navíc, aniž si to uvědomujete, se rekreační objekty často stávají v průběhu let odkladištěm cenných věcí. Věnujte proto přiměřenou pozornost také kontrole zabezpečení na chalupě a chatě. Právě tam leckdy přežívají zamykací systémy, které už mají kulantně řečeno svá nejlepší léta za sebou.

Jakmile se na visacím zámku, petlici či cylindrické vložce objeví známky koroze, pryč s nimi. Ztrácejí na své funkčnosti a pro zloděje není nic jednoduššího než je překonat. U petlic navíc platí, že byste měli kontrolovat také kondici materiálu, do kterého jsou instalované. Pokud chrání staré ztrouchnivělé dveře nebo kůlnu, tak není nic jednoduššího než ji vytrhnout.

Prevence bývá nejúčinnější ochranou, proto ve svém milovaném rekreačním objektu během delší nepřítomnosti ponechte jen minimum cenností. Co nelze odvézt, schovejte před zvědavýma očima – někdy postačí i přehozená stará deka, sáhnout lze i po bezpečnostních truhlách.

Hodnotné věci skrývají také zahradní domky, kůlny a dílničky – ať už jde o elektrické nářadí, sezonní sportovní vybavení, nebo třeba zahradní nábytek. Proto si právě zahradu zloději často vyberou za svůj cíl, a to také kvůli špatnému zabezpečení. Proto zkontrolujte, jestli nejsou dřevěná prkna u kůlny uvolněná nebo shnilá. Vstup ochrání odolný zámek s petlicí, která zvládne i rozmary počasí a teplotní výkyvy a dá se zkombinovat s odolným visacím zámkem s bezpečnostní certifikací.

Pro uzamčení větších volně stojících předmětů poslouží opět třeba X Safety Box, který můžete připevnit do dřeva, kovu nebo dokonce navařit a připevnit k němu předměty a stroje řetězem. Menší nářadí, jako jsou aku šroubováky, přímočaré pily a podobně, lze uzamknout do bezpečnostní bedny

Dohled přes aplikaci v mobilu

Mechanický zámek je dobré kombinovat s elektronickými alarmy. Trendem posledních let jsou různé systémy na správu přístupů, jako je systém hlavního a generálního klíče. Ten umožní efektivní kontrolu nad přístupy do jednotlivých částí domu a navíc umí zredukovat počet klíčů, které s sebou musíte nosit.

Stále oblíbenějším způsobem zabezpečení je chytrý systém. Ten propojuje více zabezpečovacích zařízení a umožňuje mít svůj majetek pod kontrolou z téměř jakéhokoli místa na světě díky mobilní aplikaci. „Na trhu najdete chytré zámky, které se zamykají a odemykají bez použití klasických klíčů. Prostřednictvím chytrého telefonu přes mobilní aplikaci lze zámek ovládat vzdáleně,“ vysvětluje Zlatko Slebodník, odborník z oddělení elektra v projektových marketech Hornbach.

Tyto zámky jsou vybaveny možností automatického odemykání při přiblížení uživatele k domu, postarají se o automatické zamykání v nočních hodinách a především o neustálý monitoring s funkcí nastavení přístupových práv jednotlivým osobám.

Vyplatí se také instalace senzorů s detektorem pohybu v případě venkovních a vstupních prostorů, garáže nebo nájezdů do objektu. Ta rozsvítí nebo zhasne světlo či spustí zvukový poplach. Některé detektory mají i funkci skrytého záznamu a ochranu proti podlezení. Mimo domov je opět budete ovládat pomocí aplikace v mobilním telefonu. V případě vysoké hodnoty majetku je žádoucí investice do kompletního bezpečnostního systému včetně venkovních i vnitřních kamer.

Obecně dobrým nepsaným pravidlem je vytvořit zdání, že jste doma. Skvělým pomocníkem může být například chytré osvětlení.

Bezprostředně před opuštěním svého obydlí kromě zamčení všech dveří nezapomeňte uzavřít všechna okna. Bezpečnostní kování pokus o nežádoucí vstup znesnadní. Neprůhlednou fólií, která znesnadní jejich rozbití, lze vybavit sklepní okna. Zamezí také pohledu na uskladněné věci.

Nezapomeňte vypnout vodu a i veškeré spotřebiče, v rámci bezpečnosti je dobré nenechávat ani rychlovarnou konev ve zdroji.

Obecně dobrým nepsaným pravidlem je vytvořit zdání, že jste doma. Skvělým pomocníkem může být například chytré osvětlení Philips Hue, které dovoluje ovládat osvětlení celé domácnosti pomocí mobilní aplikace odkudkoli na světě. Stačí si jen nastavit pravidelný interval spouštění.

Boj se suchem

Zatímco obydlí potřebuje během vaší nepřítomnosti ochranu před návštěvou nezvaných hostů, rostlinám na zahradě byste měli zajistit ochranu před suchem. Nejlepším řešením je automatická závlaha. Odjezd na dovolenou vám však usnadní až napřesrok, letos její instalaci už pravděpodobně nestihnete. Podzemní zavlažování se hodí do větších zahrad, podmínkou je však dostatečný a vydatný zdroj vody.

„Vodu vyčerpanou ze studny nebo vrtu tak vracíte zpět přírodě. Využít tímto způsobem lze šedou vodu z domácnosti, která prošla přes čističku spojenou s jímkou. Vyšší pořizovací náklady se rychle vrátí na ušetřených poplatcích za kanalizaci nebo za pravidelné vyvážení septiku,“ říká Petr Tichý, produktový specialista sítě prodejen Hecht – specialista na zahradu.

Systém je skrytý, postřikovací trysky se vysunou ze země jen při zalévání. Soustavu lze doplnit třeba o dešťový senzor, který vyhodnotí průměrné dešťové srážky a přizpůsobí zavlažování aktuálním potřebám. Před vyschnutím pomůže ochránit zeleninový záhon, ale třeba také nově vysazené živé ploty vrstva mulče, nejlepší je směs z posečené trávy a dalšího zahradního odpadu.

Vyzkoušet můžete i metodu „olla“. Ze dvou keramických neglazovaných květináčů, které propouští svými póry vodu, vytvoříte slepením otevřenými částmi k sobě nádobu. Otvor na dně jedné z nádob předtím vodotěsně uzavřete, pak zahrabete „ollu“ do půdy na záhoně skoro až po okraj a otvorem ve dně druhého květináče naplníte vodou.

Trávník krátce před odjezdem na dovolenou posekejte a trávu nechte ležet na místě. Vydatně plochu zalijte, aby byla půda zavlhčená až do hloubky několika centimetrů. Rostlinám na terase pomůže substrát, který je schopen zadržovat vodu. V případě krátké dovolené často postačí rostliny umístit těsně vedle sebe na stinné místo, třeba k severní stěně domu. Ve stísněném prostoru nerostou sice tak dobře, ale nevysychají.

Pod květináče umístěte misky, které jste před odjezdem naplnili vodou. Nedávejte rostliny do velké vany s vodou, kořeny v důsledku přemokření pravděpodobně uhnijí. Osvědčenými pomocníky jsou také samozavlažovací květináče a kbelíky.

Rady před odjezdem

Správný a bezpečný zámek



Vždycky hledejte zámkovou vložku pro konkrétní typ dveří, při výběru je třeba zohlednit kování, tloušťku dveří i úroveň zabezpečení. Zkontrolujte i pojistnou smlouvu k nemovitosti, kde mohou být minimální parametry zabezpečení definovány. Rozhodně se vyhněte bezejmenným necertifikovaným zámkům ze zahraničních e-shopů.



Základním ukazatelem je bezpečnostní třída. Pro zabezpečení vstupů a cennějšího majetku byste měli vždy volit výrobky ve 3. nebo 4. bezpečnostní třídě. Důležité je i umístění – mnoho zámků má svá konstrukční specifika, která lze využít. Například visací zámky s prodlouženým obloukem se hodí do špatně přístupných míst. Jiné jsou speciálně vybaveny pro ochranu v extrémních podmínkách. Odolají větru, dešti, prachu a dalším rozmarům počasí, aniž by se to na nich nějak zásadně projevilo.





Mazlíčci na dovolené



Pandemie přivedla do mnoha rodiny zvířecí kamarády. Pokud odjíždíte na dovolenou, bude možná poprvé muset pes nebo kočka zvládnout situaci, kdy se o ně bude starat někdo jiný. V případě koček, které jsou fixované na svůj prostor, bývá situace jednodušší. Musíte zajistit, aby se pověřený a prověřený člen rodiny nebo kamarád postaral o příděl oblíbené stravy, čerstvou vodu a čistou toaletu. Kočky většinou ocení nevtíravou přítomnost. Když si chtějí hrát, dají to najevo.



Psi bývají závislí na svých lidech, potřebují pravidelné venčení a dodržování zažitých rituálů. Na odloučení, během něhož se o ně bude starat někdo jiný, je musíte pomalu připravovat. Ať už starost na čas převezmou profesionální hlídač, přátelé, nebo psí hotel. „Aby to nebyl pro zvíře šok, mělo by si na nové prostředí či přechodného ,páníčka‘ postupně navykat. Nejdříve krátkou návštěvou psího hotelu na pár hodin, pak na den,“ doporučuje Jiří Švihálek z Yoggies.cz.



Příprava pejska by měla obsahovat nejen jeho postupné navykání, ale měl by při nástupu mít ve výbavě také třeba svůj pelíšek, hračky, misky, ze kterých je navyklý jíst a pít. Zapomínat se nesmí ani na oblíbenou potravu. Není nic horšího, než když se ke stresu ze změny prostředí přidají ještě třeba granule, které pejskovi nechutnají. Vyhnete se tak zároveň možným zdravotním komplikacím.



Při samotném výběru ubytovacího zařízení by měla být prvním kritériem kvalita hotelu a případné recenze. Při návštěvě si všímejte přístupu ke zvířatům a prostorů, které jim poskytují. Nemělo by vás překvapit, že některé psí penziony možná budou mít plno, místa mívají rezervována měsíce dopředu. Letošní léto nicméně bude v tomto ohledu jiné. Mnoho zařízení pro psy již dnes nabízí i „on-line“ kamery, díky nimž se snadno přesvědčíte, jak se mazlíčkovi vede.



Ideálním řešením je samozřejmě společné trávení dovolené, což umožňují třeba stále oblíbenější obytné vozy. Při pobytu v přírodě byste si měli ohlídat dvě zásadní chyby, kterých se hodně „pejskařů“ dopouští. První je dostatek čisté vody a pití všeobecně. V létě častěji hrozí znečištění vody venku v miskách, které může přivodit zvířeti zdravotní obtíže.



Druhou chybou mnoha majitelů je podávání ledové vody nebo rovnou zmrzliny. Pokud pes dostane tuto „ledovou“ pochoutku, může být místo osvěžení výsledkem zánět žaludku. Nehledě na to, že zmrzlina sama o sobě obsahuje mnoho cukru a ten, jak jistě každý ví, je pro psa vysoce nezdravý.





Pojištění majetku



Chrání váš dům či byt pojištění odpovědnosti, domácnosti a nemovitosti? Před odjezdem na dovolenou je na místě prověřit, jaká krytí vám pro případ živelné pohromy nebo vpádu zlodějů zajistí. Pojištění odpovědnosti se týká naprosto všech a bez rozdílu. Dokonce i těch, kteří nevlastní vůbec žádnou nemovitost a bydlí v nájmu.



Bude se hodit, když například způsobíte škodu vlastníkovi v pronajímaném bytě nebo voda z pračky vytopí byt v patře pod vámi. Lze ho sjednat samostatně nebo společně s pojištěním domácnosti a nemovitosti. Pozor, mívá zpravidla omezenou územní platnost na Českou republiku a nevztahuje se na škody související s řízením vozidla.



Pojištění domácnosti zahrnuje veškerý majetek a věci v domácnosti, například nábytek, spotřebiče všeho druhu, oblečení, knihy, peníze, cennosti, zvířata, sportovní potřeby i kuchyňskou linku či dveře. Kromě krádeže a loupeže se lze pojistit také proti vandalismu.



Do pojištění nemovitosti patří stejně jako u domácnosti stavební součásti a vedlejší stavby – garáž, skleník, oplocení, studna, kůlna, rostliny a stromy, zahradní architektura. Při uzavírání pojistné smlouvy si raději vždy zkontrolujte limity pro jednotlivé typy škod.