Novinka platí přestože je Česká republika od 18. června na seznamu ECDC zelených zemí. I nadále úřady doporučují vyplňovat elektronický formulář EnterCroatia kvůli snadnějšímu a rychlejšímu odbavení na hranicích. Kdo ho bude mít, ten se může při příjezdu řadit do rychlejšího pruhu. „Mohu potvrdit, že cesty do Chorvatska už nejsou zcela volné, ale vrací se povinnost, kterou Chorvati sami před pár týdny zrušili,“ potvrdila pro server iRozhlas.cz mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová.

Vstup do země bude pak povolen také za předpokladu, že turisté nevykazují žádné příznaky nemoci a nebyli v blízkém kontaktu s infikovanou osobou.

Pokud cestovatelé přijeli bez dalšího zdržení na hraniční přechody Chorvatské republiky přes další země, měli by na hraničním přechodu prokázat, že se v tranzitních oblastech nezdržovali.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) na Twitteru uvedl, že Chorvatsko rozhodlo o změně narychlo v noci. Děti do 12 let, pokud jsou v doprovodu rodiče nebo opatrovníka, mohou do země bez omezení. Pokud ovšem rodiče či opatrovníci mají očkování, negativní test nebo potvrzení o prodělaném covidu-19.

❗️Cestování❗️Dnes začíná platit Covid pas, Chorvatsko včera v noci narychlo rozhodlo, že turisté z ČR (ale i dalších zemí) se jím musí prokázat na hranicích. Platí ale pravidla, která jsme dojednali: 22 dnů po 1. dávce nebo negativní test nebo protilátky. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) July 1, 2021

Další země

Podmínky se od 1. července mění i v dalších zemích. Patří mězi ně Francie, ta nově akceptuje evropský Covid pas. Kromě toho je zde také zapotřebí negativní PCR test, případně antigenní test. Ty nesmí být starší 72 hodin. Postačí ale i potvrzení o provedeném očkování. Stejné podmínky nově platí i pro vstup do Turecka.

Také Česká republika mění seznam potencionálně nebezpečných zemí a to kvůli šíření nových mutací. Od čtvrtka patří Rusko a příští týden se přidá i oblíbené Tunisko, nelze do nich vycestovat. Brzy by se k nim mohla přidat kvůli nárůstu nových případů i Velká Británie.

Situace v Tunisku

Opatření v Tunisku podle odhadu Asociace cestovních kanceláří dopadne na dvacet tisíc klientů tuzemských cestovek. Jejich úlohou pak bude výletníkům všechno vynahradit. Pravděpodobným scénářem v takovém případě bude nabídka náhradní destinace, či vrácení peněz.

Covidový pas

Ode dneška vstoupil v platnost takzvaný evropský covidový pas, který má usnadnit cestování v unijních zemích. Lidé se jím budou prokazovat, že jsou očkovaní nebo mají negativní test na koronavirus. Povinně ho musí akceptovat všechny státy sedmadvacítky, budou však moci stanovit pro jejich majitele omezení například v podobě karantény v případě, že počet nakažených začne opět stoupat.

Fronty na hranicích

V Chorvatsku se začátkem letošních prázdnin houstne doprava a na některých hraničních přechodech při vstupu do země z Maďarska bylo dnes ráno třeba čekat až dvě hodiny. S možným zdržením je třeba počítat právě také kvůli epidemickým kontrolám. Upozorňuje na to na svých internetových stránkách chorvatský automotoklub HAK.

Podle informací chorvatského ministerstva vnitra museli řidiči čekat kolem dvou hodin na přechodech s Maďarskem Goričan I a Goričan II. Na hranicích se Slovinskem byla nejdelší čekací doba půldruhé hodiny na přechodu Macelj-Gruškovje. Na přechodech Rupa a Mursko Središće byly fronty na zhruba hodinu čekání, zatímco na přechodech Pasjak a Bregana Naselje trvalo odbavení nejvýše půl hodiny.

HAK upozorňuje i na možné zácpy u mýtnic a u příjezdu k některým letoviskům na jadranském pobřeží. Kolony někde vznikají po dopravních nehodách. Například kvůli havárii se na dálnici A1 mezi 24. a 29. kilometrem ve směru na Dubrovník utvořila řada vozidel dlouhá kolem pěti kilometrů. Hustší provoz je také na dálničních obchvatech kolem Záhřebu a Rijeky.