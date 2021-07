Trendy plavidlo paddleboard je specifické pádlováním vestoje. Trik spočívá v tom správně přenášet těžiště a držet rovnováhu. Funguje v tekoucí řece i na stojaté vodě. Setkáte se s ním u rybníků i na divoké vodě.

I začátečníci rychle pochopí princip paddleboardu. Dokud si nevěří, mohou nacvičovat s kratším pádlem jízdu vkleče, než si troufnou „nastojáka“.

Jedněmi z propagátorů paddleboardů se stali Tomáš Slavík a Hedvika Mikešová z Jablonce nad Nisou, kteří na nich jezdí už řadu let.

„Je sbalený ve speciálním batohu. Před použitím se jednoduše nafoukne. Je ideální kamkoli na dovolenou, i když do délky měří tři metry. A napadlo mě to, protože je to taková svoboda jezdit si po vodě jen tak,“ řekla paní Hedvika v rozhovoru pro Deník.