Art deco a první bazén na střeše

Byť jsou skandinávské země spojované spíše s minimalistickým designem a tlumenější barevností, hotel Sommerro, který otevře v norské metropoli Oslo letos v září, bude výjimkou. Obklopen budovami z 19. století totiž nabídne zařízení ve stylu art deco, dekorativního stylu, který byl rozšířen a populární zejména v období 20. a 30. let minulého století.

„Jsme první norský hotel v tomto stylu," slibují sociální sítě ubytovacího zařízení.

Přesto se norský minimalismus ani v hotelu Sommerro zcela nezapře. „V jeho 242 pokojích se smísí barevné akcenty typické pro art deco s tradičním severským minimalismem v podobě čistých linií. Ve společných prostorách lidé najdou kavárnu plnou rostlin, seversko-japonskou restauraci a první střešní bazén v Oslu," popisuje hotelovou novinku CNN.

Kousek od nejlepších vín

Milovníci francouzského vína by podle serveru CNN neměli vynechat v tomto roce pobyt v novém hotelu ze sítě COMO. Zařízení COMO Le Montrachet se totiž nachází v srdci burgundské vinařské oblasti. „Je coby kamenem dohodil od vinic kategorie Grand Cru," píše server CNN. Grand Cru slouží jako označení těch nejkvalitnějších a nejproslulejších francouzských vín a vinic.

Hotel se bude otevírat postupně - první fáze je plánovaná na letošní rok. Hosté nového hotelu si užijí zároveň klid francouzského venkova. „Hotel s jednatřiceti přepychovými pokoji a apartmá se bude rozkládat ve čtyřech historických budovách z 18. století na ospalé návsi," nastiňuje CNN.

Wellness mezi jezery

Lidé, kteří touží po dovolené ve wellness, by si podle seznamu top hotelů roku 2022 CNN měli co nejrychleji objednat letenky do Japonska. Už tento měsíc, konkrétně 14. ledna, tam totiž otevřel brány jedinečný wellness resort. Hotel KAI Poroto se nachází na ostrově Hokkaidó. „Je obklopen horkými prameny a všechny pokoje nabízí výhled na jezero Poroto. Zařízení rovněž ctí domorodý národ Ainů, pocházející z Hokkaida, a to svou architekturou a designem," stojí na oficiálních stránkách hotelu.

Spíše než označení hotel se ovšem pro KAI Poroto hodí název rjokan - tedy tradiční japonský ubytovací hostinec, ve kterém je kladen důraz na japonské tradice. Hlavním lákadlem hotelu je samozřejmě wellness a léčivé prameny. „Stejně ohromující je ovšem jídlo - v restauraci se denně bude podávat čerstvé sašimi, polévky z mořských plodů a kraby z ostrova Hokkaidó," slibuje CNN.

Hvězdy nad útesem

Jedním z největších současných trendů v hotelnictví je udržitelnost a ekologie. Milovníkům pobytů v luxusních hotelech totiž stále více záleží na tom, aby se v jejich ubytovacích zařízeních chovali ohleduplně k životnímu prostředí. Zcela ekologický je proto nový, extrémně luxusní hotel v mexickém státě Jalisco - Four Seasons Resort Tamarindo. Ten navíc kromě udržitelnosti nabízí hostům i dovolenou opravdu v soukromí.

„Hotel je zasazený do útesu na soukromém poloostrově, u tichomořského pobřeží Mexika," nastiňuje CNN, který resort zařadil mezi top hotely roku 2022. Zařízení otevře letos v dubnu.

Vzhledem k tomu, že resort Tamarindo je součástí hotelové sítě Four Seasons, hosty čeká opravdový luxus. „Hotel nabízí suity na útesu, každá nabídne soukromý bazén, v areálu se nachází čtyři restaurace, hosté si mohou vybrat koupání na panenských plážích nebo tři velké bazény," slibují webové stránky hotelu.

Z pobytu v hotelu si přitom hosté mohou udělat i vzdělávací cestu. „Zařízení je zasazeno do soukromé ekologické rezervace o rozloze tří tisíc akrů. Nabízí takzvané Discovery Centre, tedy centrum, ve kterém se hosté dozvědí o místní divoké přírodě. Ekologický je i design hotelu, který hladce zapadá do okolního prostředí - 157 pokojů je vyzdobených kamenem, dřevem a místními textiliemi," popisuje CNN.

Mimochodem, promluva či procházka s biology není jediným programem, který hotel hostům nabídne. „Nad resortem jsou hvězdy extrémně jasné. Naši astronomové hosty rádi provedou hvězdnou oblohou, ukážou konstelace planet, a vysvětlí význam vesmíru pro původní obyvatele místa, jak ovlivnil jejich budovy a tradice," uvádí oficiální web resortu.

U krbu v New Yorku

Nabídka hotelů v newyorských mrakodrapech je poměrně velká, takže pokud chce v konkurenci nějaké zařízení uspět, musí hostům přinést něco navíc. Podle seznamu CNN se to povede hotelu, který první hosty přivítá letos v květnu. „Zařízení Aman New York představuje klidné útočiště před ruchem newyorských ulic. Hotel se nachází v Manhattan's Crown Building a bude mít pouze 83 pokojů a apartmá, z nichž každé nabídne vlastní fungující krb – což je v New Yorku vzácnost," shrnuje CNN.

Ovšem tím hlavním důvodem, proč se Aman New York dostal na seznam top hotelů roku 2022, nejsou krby - ale opravdu velkorysá wellness část hotelu. Aman Spa se bude rozkládat na třech patrech. „Chlubit se bude moct jógovým studiem, vodoléčebným zařízením i krytým bazénem s délkou 65 stop," uvádí CNN.

Zašívárna u rýžových polí

Propojení s přírodou je hlavním konceptem resortu Buahan, a Banyan Tree Escape, který otevře letos v dubnu na indonéském ostrově Bali. „Hotel, který je obklopen rýžovými poli a bujnou džunglí, maximálně využívá nedotčenou přírodu kolem sebe - nabízí totiž apartmány s konceptem 'žádné zdi, žádné dveře', které umožňují hostům pocítit splynutí s přírodou," uvádí CNN důvody, proč se hotel dostal na seznam nejlepších hotelů.

Hotel tvoří šestnáct vilek, ve kterých vnitřní prostory plynule přecházejí ve venkovní. Je to tak díky tomu, že vily opravdu nemají zdi ani dveře, a třeba ložnice je plynule přepojená s terasou se soukromým bazénem a dechberoucím výhledem na okolní přírodu plnou bujné zeleně. „Mezi hlavní přednosti resortu dále patří restaurace zaměřená na rostlinnou stravu, která pracuje s konceptem "zero waste", tedy nulového odpadu, a v níž se hosté rovněž dočkají potravin, které putují na stůl přímo z místních farem," zmiňuje CNN.

Aby byla iluze úniku od každodenní reality v hotelu dokonalá, resort rovněž nabízí hrstku takzvaných úkrytů. Míst, roztroušených po celém areálu, které umožní skrýt se před okolním světem a v klidu si číst či meditovat.

Koupání s kulisou divokých zvířat

Na místě, kde hosty od letošního června přivítá resort andBeyond Grumeti Serengeti River Lodge, od devadesátých let stával stanový tábor. Místo stanů ovšem hotel nacházející se v národním parku Serengeti v Africe nově nabídne deset luxusních chatek.

I vzhledem k lokaci, kde se luxusní ubytování nachází, se zaměřuje na udržitelnost. „Z osmdesáti procent bude využívat obnovitelné zdroje energie. Mezi další zajímavosti hotelu patří ultramoderní posilovna či takzvaný infinity bazén, ze kterého bude výhled na napajedlo divokých zvířat," nastiňuje CNN. Webové stránky zařízení pak slibují, že lidé z hotelu uvidí například hrochy. Stejně tak ale hoteloví hosté budou mít možnost vypravit se s průvodcem za lvy.

Moře, les a Akropole

Ode všeho kousek. To nabídne hostům hotel One&Only Aesthesis, který koncem letošního roku otevře v Řecku. „Zařízení poskytne cestovatelům to nejlepší jak ze světa rušných měst - nachází se kousek od Athén a ikonických míst, jako je Akropole - tak z oblasti relaxace, poskytuje totiž klid přímořského útočiště," shrnuje server CNN.

Hotel se nachází na jednadvaceti hektarovém zalesněném pásu u mořského pobřeží. „Jeho 127 pokojů vzdává hold designu z poloviny minulé století s vysokými stropy, kůží a tlumenými tóny. Každý z apartmánů se bude chlubit úžasným výhledem na Egejské moře," doplňuje CNN.

Podle oficiálních webových stránek hotelu si hosté užijí rovněž luxusní wellness, přičemž zajištěny jsou i blahodárné účinky na zdraví - jde o termální lázně využívající minerály s léčivými účinky.

Nejluxusnější široko daleko

Pohled na azurově modré nebe a ještě azurovější oceán nabídnou pokoje nového resortu na ostrovech Turks a Caicos, které jsou součástí Lucayského souostroví v karibské oblasti. Hotel Rock House otevře letos na jaře, konkrétně počátkem května. „Nový resort bude jedním z nejluxusnějších letovisek v oblasti. Hosté se ubytují ve 46 přepychových chatkách, inspirovaných středomořskými oblastmi, přičemž každá nabídne výhled na oceán a soukromý bazén," shrnuje CNN přednosti resortu.

Chatky budou zasazeny mezi útesy. „Dole pod útesy hosté najdou soukromou pláž a molo v plážovém klubu lemované slunečníky a lehátky. U mola budou moct stát lodě. Lidé tam najdou i místo, kde pohodlně seskočí na loď, která je vezme na oceánské dobrodružství jako ze snů," nastiňuje příští radovánky oficiální web resortu Rock House.