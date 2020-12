Je pár minut před sedmou ranní a já vjíždím do areálu libereckého depa České Pošty. Je tma a před velkou halou stojí několik žlutých dodávek, které čekají, až je zaměstnanci naplní zásilkami a ony se rozjedou do okolí. Během ranní špičky mě vítá Michal Baloun, vedoucí depa, který u České pošty pracuje už 25 let.

„Za dobu, co tu pracuji, nepamatuji takové Vánoce. Lidé kvůli zavřeným obchodům využívali posílání balíků mnohem více než v minulosti. Každý den na libereckém depu odbavíme okolo 12 tisíc zásilek, běžně je to něco mezi 6 a 7 tisíci denně,“ vysvětluje mi Baloun a dodává, že dopisy a balíky, které se sejdou v Liberci, pak putují dál do Jablonce nad Nisou, Frýdlantu, Českého Dubu, Hodkovic nad Mohelkou, Tanvaldu, Chrastavy, Hrádku, Rokytnice nad Jizerou nebo Harrachova.

Mezitím jsme se přesunuli do haly, které vévodí dlouhý třídící pás, ze kterého pracovníci depa odebírají balíky a dopisy a třídí je do velkých pojízdných vozíků. Každý je označený číslem, které udává městský obvod nebo obec, kam je potřeba zásilky doručit.

Zdroj: Deník„Ne všechny zásilky jsou k osobnímu doručení, některé z těch 12 tisíc jsou k odnosu z pošty, tyto zásilky tvoří asi 15 až 20 procent z celku,“ říká vedoucí depa, které je v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V depu se zároveň scházejí dopisy a balíky od místních, které pak putují k adresátům do Prahy a dál po Čechách nebo do zahraničí.

Hala libereckého depa má několik sálů a každý z nich je plný pojízdných vozíků s dopisy, balíky, ale i rozměrově většími zásilkami. Zatímco procházíme okolo pracujících zaměstnanců, kteří mají všichni roušky, Michal Baloun líčí, že i Českou poštu zasáhla epidemie koronaviru. „Spousta lidí spadla do karantény. Na Vánoce jsme museli posílit. Využili jsme další pracovníky na dohody, ale i externí agentury a i externí vozidla. Kapacity už nám ale skoro nestačí,“ vypráví Baloun a dodává, že i přesto se snaží udržet kvalitu služeb, na niž jsou lidé zvyklí.

Pokládám asi nejdůležitější otázku, kterou slýchají pracovníci přepážek pošty každý den několikrát: Do kdy garantujete doručení ještě před Štědrým dnem? „Co se týká podání, tak je to 19. prosince. To znamená, že u zásilek, které lidé podají na poště ještě tuto sobotu, Česká pošta garantuje, že je lidé budou mít pod stromečkem,“ slibuje Baloun.

Podle něj je ale důležité, aby si lidé uvědomili, že jde opravdu o podání zásilky u České pošty. „Neplatí to, pokud si lidé něco 19. prosince objednají na e-shopu. Ten to totiž musí vyexpedovat a to nějakou dobu trvá. Lidé si často pletou objednání a podání na poště. Pak se na nás zdobí, ale v této situaci neprávem,“ podotýká. Česká pošta také garantuje doručení do Vánoc u balíků podaných v pondělí, ale jde pouze o balíky k vyzvednutí na poště nebo do Balíkovny.

Jezdí i v sobotu

Aby pošta zvládla nápor zásilek, začala od listopadu doručovat také v sobotu. „Od té doby jsme prakticky neměli volný víkend. Nemůžeme si dovolit ztratit ani jediný den,“ dodává Baloun.

Ve své kanceláři pak vysvětluje, že letos prožívá velký vánoční provoz fakticky už podruhé. „Když se obchody poprvé zavřely kvůli koronavirové pandemii na jaře, lidé začali hromadně využívat objednávání věcí on-line. Na našem provozu se to odrazilo právě jako na Vánoce. Ty opravdové pak pro nás začaly zase v říjnu, kdy došlo k dalšímu omezení otevírací doby kamenných obchodů,“ říká vedoucí depa.

Když se loučíme a já odcházím, před halou už je zástup řidičů, kteří čekají u naložených dodávek a chystají se k výjezdu.