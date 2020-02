Zimní olympiáda je největší akcí Českého hnutí speciálních olympiád. V letošním roce se jí zúčastnilo přes dvě stě sportovců, osob s mentálním a kombinovaným postižením.

Denní a pobytové sociální služby p.o., Denní stacionář Česká Lípa, respektive Sportovní klub Naděje Česká Lípa, reprezentovali čtyři sportovci. Jako jediný sjezdař – Luděk Vogl a tři běžkaři – Aleš Kubát, Josef Kollár a Jiří Wohlmuth. Celý tým se v průběhu roku pečlivě

a svědomitě připravoval a to i přes tristní nedostatek sněhu. Pravidelně jsme vyráželi do přírody o trekingových holých, jezdili na kole, navštěvovali posilovnu apod.

Vynaložené úsilí se projevilo. Celý týden podávali naši sportovci nadstandardní výkony. Museli se vypořádat s těžkými přírodními podmínkami (na běžeckých tratích zmrzlý sníh, na sjezdových tratích sníh tající) a s opravdu tvrdou konkurencí sportovců z celé republiky.

I přesto tým SK Naděje Česká Lípa dosáhl na kov nejcennější. Zlato získal Aleš Kubát v běhu na 500m. Dalšími jeho úspěchy byly dva bronzy z běhu na 1000m a ze štafety. Jiří Wohlmuth získal v běhu na 500m stříbro a též bronz ve štafetě. Josef Kollár si doběhl pro skvělé druhé místo v běhu na 500m a to musíme konstatovat, že se jednalo o jeho první sportovní klání. Náš jediný sjezdař se na své první olympiádě také ukázal v tom nejlepším světle. Ve slalomu si dojel pro stříbrnou medaili a ve sjezdu pro bronz. Všem upřímně GRATULUJEME.

Avšak největším úspěchem je, že všichni zúčastnění sportovci bojovali Fair Play, navázali nová přátelství, dali do svých výkonů vše, co mohli a řídili se heslem Hnutí speciálních olympiád: „Kéž vyhraji! Jestli se mi to nepodaří, ať jsem statečný ve svém úsilí!“

Klára Říhová a Jan Komůrka, trenéř SK Naděje Česká Lípa