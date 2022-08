Návštěvníky velkolepého komplexu uchvátí například čtyřpatrové schodišťové svítidlo, které dynamicky mění barvu a další umělecké kousky českých sklářů. Komplex za více než dvě miliardy dolarů, který během čtyř let vyrostl v Barangaroo, předměstí Sydney, je inspirován majestátností tohoto přístavu. Jeho návrhář Chrise Wilkinson kladl důraz na to, aby se interiéry rozšířily až do exteriérů a nemovitost tak zabalily do designových prvků, které promlouvají k okolí. Využil luxusní materiály, které nejsou běžně v Austrálii dostupné. Společně s výkonným ředitelem Crown Resorts v Melbourne Toddem Nisbetem se vydali do Evropy, aby v italském Trevi našli travertin na obklady a dlažby a v české Preciose zase křišťál na osvětlení.