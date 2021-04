Na tu hlavní bledulovou sezonu si musí návštěvníci v údolí Robečského potoka ještě chvíli počkat, ale už i v těchto dnech tu lze těchto bílých kvítků vidět desítky. Až rozkvetou všechny, bude tu doslova bílý koberec čítající na 100 tisíc těchto symbolů jara. Asi 50 metrů široký pás bledulí se nachází přibližně v polovině 4 kilometry dlouhé naučné stezky.

Do Pekla se lze dostat hned z několika směrů. Asi nejznámější a podle nás nejkrásnější, vede ze Zahrádek u České Lípy. Auto můžete nechat u místního zámku a podél jeho zahrady se vydat k potoku malebnou osadou Karba a pod historickým viaduktem. Další trasa vede z českolipské Dubice. My jsme zvolili cestu ze Sosnové. Po žluté a následně červené turistické značce vede ke Skautské skále a odtud rovnou do Pekla.

Loni nebylo možné projít cestu celou, a to kvůli sesuvu skály. Překážku se však podařilo na konci roku odstranit a návštěvníci si tak mohou užít romantické údolí po celé jeho délce.

Lokalita zvaná Peklo je národní přírodní památkou s největším výskytem bledulí v Česku. Nejvíce rozkvetlých bledulí tu návštěvníci mohou obvykle obdivovat na přelomu března a dubna. V tu dobu míří do údolí každoročně tisíce turistů. Peklo je přístupné pouze pěším turistům, cyklisté či motorizovaní návštěvníci mají vstup zakázán. V údolí žije zhruba 250 druhů hmyzu a velké množství ptáků, ryb a savců. My jsme vyplašili pár kachen a žluťásků. Romantické údolí je v podstatě dlouhá rokle sevřená pískovcovými skalami, která působí dojmem divoké přírody.

Natálie Kohoutková