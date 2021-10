Kritika oceňuje jeho „zpěvnou linii, rozmanitost doteků a širokou dynamickou paletu schopnou velkých přívalů energie“ (Washington Post) i jeho vášnivý, vypravěčský přístup k interpretaci: „souhra duchovního klidu a přesvědčivého nasazení je strhující a nelze si přát více osvětlující, lyričtější a frázovitější interpretaci“ (Suddeutsche Zeitung).

Je doma v širokém spektru repertoáru, v posledních letech je stále více uznáván jako přední interpret Rachmaninova, v roce loňského beethovenovského výročí na sebe strhl pozornost svým unikátním projektem Beethoven 32, v rámci nějž nahrál kompletní sonátový odkaz autora včetně videa a komentářů každého opusu na vlastním blogu.

Do České Lípy přiveze v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica svůj nový recitálový program zaměřený na fenomén tance a představí se i v kvintetních dílech Dvořáka a Brahmse společně se svým milým Pavel Haas Quartetem.

Giltburg pravidelně koncertuje v nejprestižnějších světových sálech, zejména v amsterdamském Concertgebouw, Carnegie Hall, hamburské Elbphilharmonii, londýnském Southbank Centre, pražském Rudolfinu, Auditoriu Radio France, Bozar Brussels, Teatro Colon, Shanghai Oriental Arts Centre, tokijském Toppan Hall a v roce 2021 se představil i ve vídeňském Konzerthausu. Na svém kontě má spolupráce s významnými dirigenty a orchestry po celém. Začátky však neměl jednoduché, od klavíru ho zrazovala i vlastní matka…

„Pocházím z muzikantské rodiny a doma jsme vždy měli klavír. V pěti letech mi přišlo samozřejmé, že klavír je tu pro mě, abych na něj hrál, a směle jsem požádal maminku, aby mě to naučila. Řekla, že ne! V rodině je příliš mnoho klavíristů, řekla, a já bych se měl věnovat něčemu jinému. Ale já jsem byl tvrdohlavý jako každé pětileté dítě, které něco chce a nemůže to dostat, a po týdnech přemlouvání máma nakonec souhlasila, že mi dá lekce. Nebylo to rozhodnutí, spíš nezastavitelná zvědavost. Zkoušel jsem také tři měsíce hrát na housle, ale to šlo opravdu špatně; zatímco u klavíru jsem se cítil jako doma od prvního dne,“ říká Giltburg.

Dnes je Gitlburg nejen špičkovým interpretem, ale i ceněným nahrávajícím umělcem. V roce 2015 zahájil plodnou spolupráci s vydavatelstvím Naxos Records a vydal řadu kritikou oceňovaných nahrávek děl Beethovena, Schumanna, Liszta, Rachmaninova a Šostakoviče. Nesmíme zapomenout zejména na Gramophone Award za Dvořákův klavírní kvintet pro Supraphon s Pavel Haas Quartet, který společně provedou i na Lípě Musice. Co vlastně sám prožívá při koncertech?

„Nejpříjemnější je zvláštní pocit během koncertu: jakési vznášení se, kdy se váš mozek odpojí nebo rozdělí na dvě části. Jedna (menší) část je ve střehu a sleduje hudbu a možná trochu řídí hudební tok, druhá (mnohem větší) část je zcela ponořena do hudby, prožívá ji jakýmsi niterným, instinktivním způsobem, který vylučuje logické myšlení a zdá se být napojen přímo na vaše nejhlubší pocity, bez jakýchkoli nárazníků nebo obran. To jsou obvykle ty nejlepší koncerty. Zanechají ve vás vzrušení, vyčerpání, často zmatek – ale to stojí za to…,“ uvádí Giltburg.

Giltburg navíc cítí silnou potřebu zaujmout publikum i mimo koncertní sál. Jeho blog "Klasická hudba pro všechny" je zaměřen na nespecializované publikum a doplňuje jej články v periodicích, jako jsou časopis Gramophone, BBC Music Magazine, deník Guardian, Times nebo Fono Forum. Během covidové výluky Giltburg pravidelně streamoval živá vystoupení a mistrovské kurzy z domova; do dnešního dne tyto streamy zaznamenaly více než 1 milion zhlédnutí. A kde při nekončícím nasazení hledá tento vítěz prestižní soutěže Královny Alžběty inspiraci?

Je to hlavně v hudbě samotné – při práci na partituře se vám naskýtají pohledy do neuvěřitelných světů, které skladatelé ve svých partiturách načrtli nebo zmapovali a které vy objevujete. Cvičení vůbec není jen o technické práci, je to spíše proces objevování skladatelových nápadů a myšlenek prostřednictvím partitury. Považuji to za nekonečně fascinující – tyto „světy“ se mohou týkat emocí, barev, obrazu, smyslu pro prostor, vyprávění – skladatel od skladatele a skladbu od skladby se to velmi liší. Snažit se tyto světy znovu vytvořit nebo je oživit během koncertu je pravděpodobně hlavním cílem interpreta a mít tento téměř přímý přístup ke skladatelově mysli je hluboce naléhavé,“ uzavírá Giltburg.

Boris Giltburg se v České Lípě představí v neděli 26. 9. společně s Pavel Haas Quartetem a v pondělí na sólovém recitálu. Oba koncerty se uskuteční v bazilice Všech svatých. Vstupenky je možné zakoupit ve festivalové pokladně nebo online na www.lipamusica.cz.

Lucie Johanovská