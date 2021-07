Tento týden je ve znamení bouřek. Přinesly bohužel popadané stromy, výpadky elektřiny, vytopené sklepy…, ale někdy také zajímavé fotografie.

Bouřka nad Českou Lípou. | Foto: Radek Bachtík

Snímky z úterní bouřky, která se přihnala přímo do České Lípy od jihozápadu, poslal do redakce Radek Bachtík. „Byla to pěkná podívaná, nejen čelo se shelf cloudem, ale i počet blesků, který byl enormní," napsal k fotografiím.