Jako první nastoupil 11letý Andre Koros proti Denisu Drlikovi z České Kamenice a vyhrál 3:0 na body. Druhy nastoupil 12letý Lukáš Kučera proti velice zkušenému borci Danielu Gartnerovi z Baníku Most a i on ovládl zapas a zvítězil 3:0 na body.

Do třetího zápasu nastoupil 13letý Marek Gaži proti borci z SKP Ústi nad Labem Davidu Novakovi. Oba borci předvedli nádherný zapas, ale jako vítěz 3:0 na body byl náš borec.

Následně v juniorech nastoupil do prvního svého zápasu Tomas Hlad proti už trochu zkušenějšímu borci z Litoměřic Miroslavu Štichovi. Byl to tvrdý boj, kde těsně na body náš borec prohrál, a to 2:1.

Následně nastoupil též jako junior do zápasu Filip Breinl, který svého protivníka Tomáše Marka z Chlumce převálcovat a vyhrál ve druhém kole RSC a potvrdil si účast na MČR.

Jako poslední nastoupil do svého prvního zápasu Marek Urban v mužích proti Františku Nemetovi z Chomutova a zvítězil 3:0 na body.

(vče)