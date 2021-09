Napsal k tomu: Dnes při pravidelném roznášení novin ve Velenicích na Českolipsku jsem pozoroval tzv. bílou, nebo také mlžnou duhu. Pracovně jsem ji pojmenoval ,,Brána do Velenice", protože jsem ji pozoroval na začátku této obce. Mlžná duha vzniká při průchodu slunečních paprsků mlhou.

Brána do Velenic. | Foto: Radek Bachtík

Snímek poměrně vzácného meteorologického jevu zaslal do redakce fotograf Radek Bachtík.

