Skalní divadlo v Prysku hostí 22. června mladý multižánrový hudební festival Skalní divadlo HUDEBNÍ.

Bývalý pískovcový lom v Prysku hostí multižánrový hudební festival. | Foto: Foto: Marie Kárová

Nevšední kulisy oslnily v minulých letech hvězdy, jako je Michal Prokop, Honza Hrubý, Ivan Hlas nebo Olin Nejezchleba. Spolek Preškavští turisté si za pomoci obce Prysk dali za cíl oživit scénu divadla v průběhu léta několikrát. Hned první akce je skutečným lákadlem, jelikož se představí zkušení heavy-metaloví muzikanti z Ústí nad Labem New Black Jack a bude následovat legendární kapela Schodiště, kterou posluchači měli možnost pod původním názvem Nahoru po schodišti dolů band v Prysku už slyšet.

Tyto ostřílené hudební bardy naopak doplní nováčci. Mladá hudební krev Dobiboyz dorazí z Dobřichovic a ukáží, že pořádná rocková nálož je jim vlastní. Druhý předskokan je začínající pop-rocková českolipská kapela Fakaps. Největším tahákem je kapela SCHODIŠTĚ (ex-Nahoru po schodišti dolů band) Schodiště vesele brázdí hudební „moře“ s žhavými novinkami v kombinaci s písněmi z nejslavnějšího období na přelomu století. Za 40 let existence odehrála kapela nazývaná dříve Nahoru po schodišti dolů band přes tisíc koncertů. Jedna z nejvyhledávanějších klubových kapel se od 80.let prokousávala různými hudebními vlivy. Sedmičlenná kapela střílí od boku jednu pecku za druhou, mladé publikum v předních liniích hledišť si s pamětníky s chutí zatančí na novinky (Nebudu, Stařena) i na prověřené jistoty jako Beze vší poezie, Karty jsou rozdaný, Dokonalá kost, Ve čtyři ráno nebo Pytlíky ČSA. Schodiště nestačí slyšet, musí se i vidět.

Zkušená kapela NEW BLACK JACK slaví 20 let Skupina vznikla v r. 2004 a věnovala se převzatým věcem a hraní na zábavách a motosrazech . V roce 2007 se zpěvák Roman Apíno Kraus stává zpěvákem skupiny Motorband ,se kterým vystupuje a natáčí cd . Po odchodu z Motorbandu obnovuje činnost a skupina začíná skládat vlastní songy . S příchodem kytaristy Zbyňka Haaseho, se kterým působil v Motorbandu, skupina mění název na New Black Jack a věnuje se výhradně vlastní tvorbě. Jack vystupuje jako předkapela s Milošem Dodo Doležalem, Arakain, Dymytry, Kiss Forever Band atd . V současné době kapela vystupuje v sestavě Roman Apíno Kraus - zpěv , Jiří Karpjuk - kytara , Standa Tichý – baskytara, Kamil Sedlmayer - kytara a Jan Šimánek bicí . V letošním roce slaví kapela 20 let působení na scéně a v Prysku vystoupí se speciálním programem.

Předskokan DOBIBOYZ má našlápnuto Juniorská kapela DobiBoyz složená z žáků jedné třídy ZŠ se pod vedením svého učitele ze ZUŠ Dobřichovice dostala až k vítěžství ve Středočeské skutečné lize v roce 2018. Kapela tím získala možnost zahrát si na super koncertech, nahrát první studiovky a natočit klip. Zajímavostí je, že nejmladšímu členovi kapely – bubeníkovi je pouhých 12 let. Ač velmi mladí, svým dravým způsobem interpretace přitahují pozornost. FAKAPS Začínající pětičlenná kapela je složená ze studentů českolipského gymplu, průmky a obchodky. Talentovaná zpěvačka Markéta Dufková spolu s Davidem Nykendajem (bicí), klávesákem Vojtou Talmanem, basákem Šimonem Vlkem a kytaristou Jakubem Vítů hrají pop a rockové hity, které máme všichni po kůží. Mladá parta z České Lípy má ambice více prorazit na hudebním poli. Pojďme je podpořit 22.června od 16:30 ve Skalním divadle v Prysku.

