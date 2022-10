Právě v Zákupech byl 1. října 1947 vytvořen první elitní výsadkový útvar čs. armády s názvem Pěší prapor 71 československých parašutistů. Útvar navazoval na bojovou činnost čs. parašutistů ve druhé světové válce a to jako příslušníků „Zvláštní skupiny D“ zvané též Comandos ve Velké Británii a také příslušníků 2. československé samostatné paradesantní brigády v tehdejším SSSR.

Největší zásluhy na vytvoření elitního útvaru měli důstojníci Ministerstva obrany Československé republiky plukovník generálního štábu Karel Paleček a major generálního štábu Rudolf Krzák. Výsadkový prapor se postupně rozšiřoval do dalších lokalit v okolí Zákup a to do Stráže pod Ralskem, kde sídlilo výsadkové učiliště a také do lokality Boreček, kde vznikla padáková stanice. Posledním místem byly Hradčany, kde měli výsadkáři svůj výcvikový prostor a letiště. Výsadkáři vždy patřili k elitním jednotkám československé armády.

Tradičním symbolem československých výsadkářů byly červené barety, zavedené již v roce 1948.

S. Procházka