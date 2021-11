Atmosféra příjemného historického městečka dýchá na návštěvníky Bělé ze všech stran. Za pozornost určitě stojí Česká brána, která přežila řadu bojů a dochovala se jako jedna z pěti původních bran, které sloužily ke vstupu do města.

„Zkusme si při průchodu branou představit, že tudy jezdily povozy, které zásobovaly město zbožím, ale i pochodovali vojáci. Musel tudy projít každý, kdo chtěl do města vstoupit. Kdo všechno se tu asi během pěti set let mihl? Je zajímavé se zde zastavit a zkusit si představit, jak to v tu kterou dobu vypadalo,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Bránu, která se nachází nedaleko náměstí, tvoří věž čtvercového půdorysu se zdmi z hrubého kamene o síle 2,3 metru. Měří 13 metrů, což je podle historických pramenů pouze část původní výšky. Věž je postavena z přitesaného kamene a vnitřek tvoří prázdný prostor sahající až ke krovům původně sedlové střechy. Za zmínku stojí i předbraní s patrnými zbytky padacího mostu, který sloužil k překonání téměř 20 metrů širokého příkopu, jenž tvořil součást na svou dobu mimořádně důmyslného opevnění až do roku 1688, kdy byl zavezen.

Dnes zde sídlí prodejní galerie, kde se během roku pořádají i tematické výstavy. Z vrchního ochozu České brány je malými okénky krásný pohled na město. Galerie tedy slouží také jako vyhlídka.

Jan Mikulička, Liberecký kraj