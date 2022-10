Celou akci pořádá Český svaz orientačních sportů, hlavní pořadatelé se z velké části rekrutují z organizátorů loňského Mistrovství světa v OB, které proběhlo v Doksech. A právě na tento šampionát chtějí navázat. „Minulý rok jsme z důvodu pandemické situace nemohli zorganizovat vše, co jsme plánovali. To chceme všem fanouškům v roce 2023 vynahradit. Světová elita se vrátí do českých terénů, nabídneme velké doprovodné závody pro celou orienťáckou komunitu a přijde si na své aktivní veřejnost. Proto budeme používat slogan Všichni společně neboli All together,“ upřesňuje ředitel akce Jan Picek.