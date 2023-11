Jako každý měsíc se sešli v České Lípě studentské kapely, aby předvedly své hudební umění. V Luxoru zahrálo celkem pět uskupení, hned tři z nich měla premiéru.

Kapela 4FU (Four fingers up) vystupující na Škole rocku. | Foto: Jana Marie Knotová

Projekt Škola rocku, který se koná tradičně koncem každého měsíce již několik let, byl opět vidět a hlavně slyšet. Tentokrát se v sobotu 18. listopadu 2023 od 18 hodin v klubu Luxor předvedlo pět kapel. Mezi nimi dvě stálice: parta výborných muzikantů Pondělí 18:00 a kapela z místního gymnázia 4FU (Four fingers up).

„Školu rocku jsme si samozřejmě užili jako vždy, oslavili jsme roční výročí od našeho prvního koncertu. Atmosféra byla naprosto skvělá, je fajn vidět, jak jsme se během toho roku posunuli a jak se rozrostl počet našich posluchačů. Hráli jsme pár našich klasik, ale i několik nových songů, které jsme do repertoáru přidali teprve nedávno,” přiblížila večer skupina 4FU ve složení Alžběta Ludvíková, Magdalena Brychová, Vojta Nitsche, Lukáš Fidorka a Metoděj Kafka.

Dále byly k poslechu tři nové kapely: prváci z českolipského gymnázia pod názvem Kaffisers, Caution well – autorská hudba bratří Koutů a band z českokamenické ZUŠ Hraje to!, které všechny na Škole rocku debutovaly.

Pár slov přidal i učitel českolipského gymnázia a jeden u organizátorů akce Tomáš Hoskovec: „Po měsíci proběhl v FTC Luxor další minifestifval studentských kapel Škola rocku. Vystoupilo pět kapel. Dvě z nich, Kaffisers a 4FU jsou složené ze současných studentů Gymnázia Česká Lípa, další dvě Caution Well a Pondělí 18:00 z bývalých studentů téže školy a na návštěvu k nám přijeli studenti z českokamenické ZUŠ se svou formací Hraje to! Tato již tradiční akce znovu dokázala, že rocková muzika je mezigenerační záležitost spojující děti i rodiče a navozuje příjemnou atmosféru.”

Abyste nepropásli další večer plný hudby, pro více informací sledujte Školu rocku na Instagramu (@skolarockuceskalipa) nebo Facebooku (ŠKOLA ROCKU).

Markéta Šorfová

Zdroj: Deník/Petra Hámová