Už jste možná zaslechli o partě SUP Maniacs působící pod SK Kanoistika Česká Lípa. Tahle parta jezdí na paddleboardech na divoké vodě. Pojďte si tedy přečíst jak se jim v sezóně 2023 dařilo.

Tým SUP Maniacs působí pod SK Kanoistika Česká Lípa. Letošní sezona se jim vydařila. | Foto: archiv klubu

Letos se konaly tři závody Českého poháru. První hned v květnu v Roudnici nad Labem pod organizační taktovkou samotných SUP Maniacs, druhý v pražské Troji a poslední v Areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném. Tato poslední zastávka byla zároveň Mistrovstvím republiky pro SUP paddleboarding na divoké vodě.

Seriál závodů otevírá Roudnice nejdelším sprintem ze všech tří pohárů. Muži i ženy tak musí projet kanál o obtížnosti WW III-IV, který má celkovou délku 350 m. Děti jezdí sprint zkrácený cca 200 m. I tak je ale čeká náročná pasáž. Slalomovou trať tradičně stavěl Honza Merenus, a jako zkušený slalomář připravil branky tak, aby si přišli na své jak zkušení borci a borky, tak i ti méně ostřílení závodníci. Výsledky: Jenda Merenus 2. místo slalom a boardcross, Honza Merenus 1.místo slalom, Láďa Šťastný 3. místo sprint. Pro veřejnost byly připravené nafukovací fotbal šipky, půjčení paddleboardů, večerní hudební produkce. Za podporu při pořádání 1. kola ČP děkujeme obci Svor a AZ Lešení.

Do červencové pražské Troje jsme přijeli s posilami v týmu. Za kategorie U14 nám začala závodit Karolínka Šťastná a mezi muže nastoupil Láďa Svoboda, bývalý rychlostní paddler. Voda v Tróji není tolik složitá jako v Roudnici, je přívětivá jak dětem, tak i začínajícím jezdcům. Klání to bylo velmi napínavé, a to ve všech námi zastoupených kategoriích. Pořádající TamboTeam postavil velmi technickou slalomovou trať.

Pro kategorii žen a dětí bylo točení v brankách velmi náročné a část tratě jeli někdy i na dno svých sil. Přesto všechno ale zajeli krásné výsledky. V mužích pak o svou medailovou šanci přišel Honza Merenus, jelikož v první části trati chyboval a spadl. Každá taková chybka se v TOP 10 jezdců neodpouští a vteřiny, které ztratíte při nalézání zpět na prkno, vás potom můžou mrzet. Láďa Šťastný si dojel pro bronz.

Nejlepší umístění: Honza Merenus 5. místo slalom, 2. místo boardcross, Láďa Šťastný 3. místo slalom, Jenda Merenus 2. místo slalom a boardcross, celkové umístění: 1. místo, Maty Merenus 4. místo slalom a board cross, Karolínka Šťastná 4. místo slalom a boardcross, Barča Merenusová 5. místo slalom.

Za nedlouho po pražské Troji přišel ten dlouho očekávaný víkend, MČR bylo před námi. S celou SUP Maniacs partou jsme dorazili do Vrbného už ve čtvrtek odpoledne. Bylo potřeba trochu potrénovat. Ještě ani nevychladly motory v autech a už jsme byli tzv. v gumě a spěchali na vodu. Trenéři se snažili najít tvz. ideální stopu na sprint jak pro sebe, tak pro své svěřence. Taková stopa je tam, kde proud teče a pokud se vám podaří ještě v dobrém tempu pádlovat, máte šanci na dobrý výsledek.

V pátek jsme se probudili do krásného slunečného dne, neváháme a využíváme liduprázdného kanálu pro trénink. Odpoledne pak přijíždí i ostatní závodníci a všichni jsme rádi, že se se svou paddleboardovou rodinou opět setkáváme. Pořádající Budesport nachystal na pátek živou hudbu a my si užíváme teplého večera při muzice. Ráno budíček, rozcvička a jde se na to.

Svůj sprint odstartovali jako první muži, Láďa Šťastný proletí kolem diváků jako vítr a vypadá to, že může pomýšlet na medaili. Honza Merenus o sobě říká, že není žádný sprinter, a tak šetří síly do svého oblíbeného slalomu. V kategorii dětí nám jako první odstartoval Maty Merenus, stále držící post nejmladšího závodníka. To ovšem vůbec nic neznamená, jelikož ve sprintu letí tratí jako šíp a je pouhé 4 vteřiny za kluky, kteří jsou i o 5 let starší. Jenda Merenus se potatil a sprint nebývá jeho nejsilnější disciplínou, jak sám říká: „Jde jen o to, abych se umístil a mohl jet board cross“. Přesto jeho jízda není vůbec špatná a fanynky na břehu ho ženou do cíle, jak můžou.

Po klucích nám parádně naskočí do sprintu Karolínka Šťastná (a to doslova, neboť děti startují skokem na prkno z malého mola rovnou do proudu), pádlo jí kmitá pěkně v tempu, drží stopu, kterou jí kouč poradil a každý na břehu už tuší, že jen co tahle žabka nasbírá zkušenosti, ještě soupeřkám ukáže, co umí holky ze severu.

Po sprintu následuje boardcross, všechny rozjížďky jsou opravdu nervydrásající. 4 jezdci na trati, 4 branky a kdo bude první v cíli. Největší momenty: Láďovo finále, kdy při průjezdu jednou brankou jako jediný stál, ostatní soupeři popadali a tím mu zablokovali výjezd, Matyho soupeření s favoritem závodu, kdy si jel pro vítězství v rozjížďce, avšak jedno malé ohlédnutí ho stálo cenný náskok, nakonec ho starší Ondřej Pinkava předjel. Karolínky bojovnost a odvaha při soubojích se soupeřkami. Odpoledne vyhlášení výsledků dne a SUP MANIACS se radují, medailové žně pro Láďu a spousta koláčů k snídani (místo medailí byli koláče).

V neděli nás čeká slalom. Jako se Roudnice pyšní dlouhým sprintem, tak se Budějovice chlubí dlouhým slalomem. Tady je to nejen o technice, ale i správném rozložení sil a fyzičce. Kdo slalom trochu zná a sleduje, ví, že klíčové a rozhodující místo bude v průjezdu povodné kombinace v horní části trati. Po odjetí asi 20 mužů, přichází na start TOP 10. Tady máme Láďu, který má na MČR neuvěřitelnou formu a trať projíždí s nebývalým klidem a přesností. Z druhé pozice startuje Honza Merenus – čistě, přesně a rychle, to byl jeho slalom. Svým soupeřům naložil neuvěřitelných 9 vteřin.

Ve slalomu dětí máme želízko v ohni, Jenda Merenus je ve svých 11 letech zkušený slalomový závodník. V první jízdě je, zdá se, trochu pod tlakem velkého závodu a hodně chybuje, končí tak na průběžné 5. pozici. Před druhou jízdou mu trenér promluví do duše a Jenda je zpátky, jede svojí slalomovou jízdu zkušeně a posouvá se na 2. místo. Maty rychlostí ještě starším klukům v kategorii nestačí, nicméně jeho jízdy soupeři pozorují s obdivem a trochu s obavou, kdy někoho z nich dostihne, jeho technika je totiž obdivuhodná. V holčičkách máme Karolínku, která to nemá vůbec jednoduché mezi domácími staršími soupeřkami, ale její první slalom na těžší vodě je parádní. Trenér v cíli pláče dojetím a všichni SUP Maniacs i soupeřky Karolínce fandí.

Na závěr dne se jedou tzv. hlídky. 3 závodnici = 1 tým, jedou společně slalomovou trať, cílovou linii musí poslední z party protnout do 10 vteřin od dojetí prvního. SUP MANIAC postavili mužskou hlídku ve spolupráci s RastaCrew z Pardubic, Láďu a Honzu doplnil bývalý sjezdař a slalomář na divoké vodě Míra Tatíček, dlouholeté zkušenosti z lodě tak kluci prodali do své jízdy. Jejich jízda je symfonie, koncert pádel a neuvěřitelná souhra při výměně v brankách. Podařilo se nám postavit i dětskou hlídku ve složení Jenda, Maty a Kája. První jejich hlídková zkušenost a obrovská radost v cíli z dojetého závodu.

Nejlepší umístění: Honza Merenus 1. místo slalom, Láďa Šťastný 2. místo v kategorii 40+, 3. místo boardcross, 1. místo sprint v kat. 40+, Jenda Merenus 2. místo slalom, 3. místo boardcross + sprint, Maty Merenus 6. místo slalom i sprint, Karolínka Šťastná 4. místo slalom i sprint.

Mohla bych vám napsat a popsat o závodě i krásných chvílích s paddleboard přáteli mnohem víc, ale spíš sledujte sociální sítě SUP Maniacs anebo vám někdy rádi povyprávíme osobně. Teď SUP Maniacs čekají už jen podzimní sjezdy řek a zimní příprava. Děkujeme Městu Česká Lípa, obci Stružnice a Svoru, AZ Lešení a společnosti Lasvit za podporu, a všem ostatním kteří nám fandí.

Barbora Merenusová