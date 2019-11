Na čtyři dny se v Polevsku setkala česko-německá skupina 16 účastníků, která se snažila ponořit do období před sto lety a oživit historii dvou zapomenutých průmyslových podniků, po jejichž existenci dnes již není ani stopy. Konkrétně se jedná o bývalou sklářskou huť Anna postavenou v roce 1900 a řezárnu sametu fungující ve středu obce od roku 1884. Oba podniky po roce 1945 svou činnost již neobnovily.

Účastníci workshopu se sjeli většinou ze zdejšího regionu – z Žitavy, Löbau, Görlitz, Drážďan, Liberce, Děčína, Teplic, ale i z okolí Prahy a Plzně. Během akce se seznámili s místy i jejich historií, navštívili dosud fungující sklárnu Klára a setkali se s místními pamětníky. Ti byli paradoxně mladší než někteří účastníci, jejichž věk se pohyboval mezi 18 až 86 lety. Tímto obdivuhodným rozsahem tak bylo umožněno intenzivní mezinárodní i mezigenerační setkání.

Interview s pamětníky vneslo do celé akce hmatatelné propojení s místní česko-německou historií a přineslo oživení a zážitky nejen účastníkům, ale i samotným pamětníkům.

Na „sametku“ tak vzpomínala paní Hildegard Kopecká (80 let), jejíž babička zde přímo pracovala a pan Jiří Kohout (73 let), který poblíž vyrůstal a vnímal tak poválečný vývoj na tomto místě. O sklárně Anna si s účastníky popovídal pan Rudolf Hais (82 let), bývalý sklář a historik. Obzvláště emoční náboj pak mělo setkání „na dálku“ přes videokonferenci s pamětnicí žijící v Mnichově, paní Erikou Schedelbeck (83 let), kterou se zakladateli sklárny pojí dokonce příbuzenské pouto.

Část skupiny pracovala na krátkých filmech, které pomocí dobových fotografií, textů

z kronik a výpovědí pamětníků místa zájemcům přiblíží. Další skupina se zabývala realizací interaktivní prezentace, během níž 2.11.2019 všichni zúčastnění představí přímo v Polevsku výsledky své práce. Všechny vystavené materiály budou následně do konce roku k nahlédnutí na OÚ v Polevsku.

Paralelně vznikaly také návrhy informačních cedulí, které budou na místa ve spolupráci

s obcí umístěny. Na nich budou kromě dvojjazyčného textu a fotografií k dispozici i QR-kódy, pod kterými se budou skrývat již zmíněná videa (cca 4 min. dlouhá). Nahrávky budou pro zájemce od začátku listopadu dostupné též na webových stránkách Lužického horského spolku (www.horskyspolek.eu).

Projekt iniciovali a zrealizovali Petra Zahradníčková (Lužický horský spolek) a Patrick Weißig (Hillersche Villa, Žitava) a finančně jej podpořili kromě Česko-německého fondu budoucnosti též obec Polevsko a organizace Hillersche Villa. Na jaře letošního roku byl tento již několikaletý projekt, probíhající střídavě na české a německé straně hranice, v Německu oceněn jednou ze 3 hlavních cen udělovaných v rámci „Generationenpreis“ saským ministerským předsedou.

Projekt byl podpořen nejen obcí, ale i mnoho místních občanů (a to nejen z Polevska) projevilo zájem a ochotu pomoci – ať už fotografiemi nebo vzpomínkami. Za to jim samozřejmě patří velké poděkování! Realizátorům projektu se podařilo během příprav též spojit i s místními rodáky žijícími v Německu, kteří na svoji vlast velmi rádi vzpomínají a velmi tento projekt oceňují.

Pokud Vás téma projektu zaujalo a chcete se o svém okolí dozvědět více, přijďte nás podpořit na slavnostní rozšíření „zapomenutých míst“ v sobotu 2. listopadu od 14 hodin ke škole v Polevsku. Zde akci zahájíme a poté se společně přesuneme do dolní části obce. Program bude trvat cca 2 hodiny a ujdeme při něm zhruba 1 km.

Petra Zahradníčková