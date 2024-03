Dobrovolnické centrum ADRA Česká Lípa propojuje svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem těch, kteří pomoc potřebují. Co je v centru nového?

Dobrovolnické centrum ADRA Česká Lípa pomáhá lidem v nouzi, seniorům i cizincům. | Foto: ADRA Česká Lípa

Koncem února 2023 jsme otevřeli náš první Charitativní obchod v centru České Lípy, jedná se o první charitativní obchod na Českolipsku. Humanitární organizace ADRA už jich v České republice provozuje 35. V obchodě pracují tři zaměstnanci, z toho dvě pracovnice z Ukrajiny a jedna dobrovolnice. Od letošního března tam budou docházet pomáhat přes úřad práce i čtyři ženy v rámci tzv. veřejné služby. V srpnu 2023 navštívil tento obchod za doprovodu radních města ředitel japonské ADRY s kolegyní, protože japonská ADRA nám pomáhá financovat ukrajinské zaměstnance v charitativních obchodech.

Jedná se vlastně o takovou komunitní platformu, kde ADRA funguje jako zprostředkovatel, na jedné straně sem občané přinášejí zachovalé oblečení, věci do domácnosti a hračky, a na druhé straně si tyto věci zase jiní občané levně kupují a tím podporují nejen aktivity Dobrovolnického centra, ale chrání tak i životní prostředí, protože současná generace už si příliš zvykla na konzumní život a nemyslí už příliš na to, že je potřeba se vším rozumně nakládat, aby nás nezavalila hora odpadů.

ADRA Česká Lípa také provozuje jedinou elektrorikšu v Libereckém kraji a jednu ze tří, které v České republice ADRA provozuje. Tuto rikšu vyrábějí v Dánsku a my ji používáme ve prospěch znevýhodněných občanů – seniorů v Domově pro seniory, mentálně postižených z Alzheimer Home nebo Slunečního Dvora v České Lípě. Elektrorikša jezdí od května do října a minulý rok ji provozovalo šest našich dobrovolníků a pět dobrovolníků ze společnosti Slevomat z Prahy, kteří přijeli jen na jeden den v rámci tzv. firemního dobrovolnictví.

ADRA Česká Lípa v minulém roce zapojila 69 dlouhodobých dobrovolníků v 16 sociálních a zdravotnických organizacích a v domácnostech na Českolipsku a 74 krátkodobých dobrovolníků (z toho 70 v rámci firemního dobrovolnictví).

Poděkování pracovnicím na informacích v českolipské nemocnici

Dobrovolnice Eva učí na základní škole a kromě toho od srpna 2021 pravidelně navštěvuje Domov pro seniory v České Lípě a svoji dobrovolnickou službu popsala následovně: „Někdy je to veselé, někdy smutné a někdy jde jen o vnímání přítomného času. Přidanou hodnotou je prožitek vděčnosti za to, co máme a co často bereme jako samozřejmost. Možná pak zjistíte, že je to jedna z nejvzácnějších chvil v celém týdnu.“

Dobrovolnice Romana od listopadu 2022 pravidelně dochází do Slunečního Dvora v Sosnové říká o dobrovolnické službě: „Dobrovolnictví nás baví a děláme si ho takové, jaké chceme, což je radostné a obohacující. Vytváří nám to lepší svět, takový, ve kterém chceme žít."

Dobrovolník Filip doučoval na dálku studentku střední školy, která kvůli nemoci promeškala hodně hodin, a proto byla na konci prvního ročníku neklasifikovaná. Na začátku druhého ročníku dělala opravné zkoušky a díky intenzivnímu doučování zkouškami prošla a postoupila do druhého ročníku.

Od ledna 2023 funguje na pobočce ADRA Ukrajinský klub (42 dětí a 32 dospělých), který se zde pravidelně schází a buď realizuje přímo na místě volnočasové aktivity pro děti (většinou výtvarné dílny) nebo připravuje volnočasové aktivity mimo (výlety apod.). Dospělé organizuje naše ukrajinská zaměstnankyně a děti naše ukrajinská zaměstnankyně ve spolupráci s ukrajinskou dobrovolnicí.

Petr Máška, vedoucí pobočky ADRA, o.p.s. Česká Lípa