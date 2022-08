Českolipská partička z divoké vody, SUP Maniaci, přivezla z Prahy zlato

Kdo na Českolipsku ještě neslyšel o partičce SUP Maniacs, která působí při SK Kanoistika Česká Lípa, měl by to rychle napravit, protože tihle hoši a holky se nebojí ukázat, co dovedou.

Jan Merenus a jeho let pro 2. místo v board crossu. | Foto: Barbora Merenusová