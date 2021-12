Z mé zkušenosti s účastí již na čtyřech ročnících musím říci, že jejich díla jsou vesměs zdařilá a svojí účast berou jako uznání jejich práce.

Téma letošního ročníku výstavy Co mě baví pojali jednotlivci z různých pohledů a ztvárnili tak osobitý přístup k tomu co je baví, co se jim líbí, co přináší potřebné uspokojení v životě a co nás nabíjí pozitivní energií.

Výstavy se zúčastnilo celkem 24 autorů. Jejím pořadatelem byl Revenium, z.s., ostatně jako v uplynulých ročnících. Projekt podpořili společnosti Merck a CEROS, Městská část Praha 6, nadační fond Impuls, Unie ROSKA a Církevní husitská ZUŠ Harmonie.

Výstavu zahájila a večerem nás provázela paní Hana Potměšilová (vedoucí projektu). Přivítala hosty a ocenila tvůrčí přístup jednotlivých autorů ke zpracování zadaného tématu. Zdůraznila význam akce nejen pro autory ale i pro veřejnost. Poděkovala zástupcům Městské části Praha za vstřícnost při uspořádání výstavy.

Následně vystoupila paní Tereza Nagyová (kurátorka výstavy), vyzdvihla příspěvek autorů ke zdárnému konání výstavy a jejich kreativitu.

Dále nás pozdravili hosté: Eva Kubala Havrdová (místopředsedkyně neuroimunologické sekce spol. ČLS JEP), Kateřina Bémová (předsedkyně správní rady nadačního fondu Impuls), Kamila Řasová (ředitelka společnosti CEROS, o.p.s.), Jiřina Landová (Unie ROSKA) René Bastl (generální ředitel spol. Merck).

O zábavu se postarali členové ZUŠ, kteří nám zazpívali, zahráli na kytaru a saxofon. Na památku jsme pořídili společné foto účastníků.

Paní Hana Potměšilová ukončila oficiální část setkání a pozvala přítomné k malému občerstvení. Následně pokračoval volný program, který jsme využili k prohloubení kontaktů mezi námi. Vesměs jsme se věnovali příjemným tématům hovoru.

S paní Zofií jsme využili možnost popovídat si s vedoucí projektu a kurátorkou výstavy. Shodli jsme se na tom, že podobné aktivity jako je tato výstava a další prospěšné činnosti podporují sebevědomí a psychickou i fyzickou pohodu nemocných s RS. Důležitá je rovněž interakce s veřejností. Oběma dámám jsme poděkovali za pozvání a těšíme se na další spolupráci.

K výstavě byl vydán katalog, kde se můžeme seznámit s vystavenými díly jednotlivých autorů a zároveň bude vydán i kalendář zobrazující vybraná díla.

Byl to pro nás příjemný a inspirativní večer.

S přáním pevného zdraví a pozdravem „Slunce v duši“.

Pavel Březina