V loňském roce jsme nastartovali již 2. ročník oblíbené turnajové série pod názvem Tennis Family Tour 2021. Nabídka turnajů a jejich počet, stejně jako počet spolupracujících areálů, se ještě zvýšil. Zatímco v roce 2020 zakládaly sérii jednodenních turnajů tenisové areály v Okrouhlé, ve Cvikově, v České Lípě (areál u řeky Ploučnice) a v Ústeckém kraji areál Březno, tak v roce 2021 se do série zapojily další dva skvělé areály, a to ve Starých Splavech a v Jablonném v Podještědí.

Zvýšil se také počet odehraných turnajů. Nosným a hlavním produktem zůstala série v mužské čtyřhře, která nabídla 10 venkovních jednodenních akcí. Dále se nám podařilo sehrát jeden turnaj v ženské čtyřhře a jeden v mužské dvouhře. Celkem jsme tedy od června do září roku 2021 uspořádali na 12 jednodenních turnajů na šesti místech. To je na 2. ročník série velký úspěch podpořený navíc tím, že minimální počet párů na jednom turnaji neklesl pod číslo 14. Na akcích ve Starých Splavech a v České Lípě jsme měli dokonce 20 až 21 párů.

Hlavním cílem série Tennis Family Tour je co nejvíce napodobit profi sérii ATP Tour, kde profi hráči musí jezdit z jednoho turnaje na druhý, kde hrají nejen o peníze, ale také o body do žebříčku. Naše série nabízí rekreačním hráčům a hráčkám velmi podobné podmínky, samozřejmě bez možnosti hrát o peníze. Nicméně hlavní ceny byly vždy poháry a medaile, a především body do žebříčku. Rekreační tenisté si tak sami mohli vyzkoušet, jaké to je, objíždět jednotlivé turnaje v sérii a uhrávat na nich co nejlepší výsledky. Sbírání bodů do žebříčku série hráče hodně bavilo a v průběhu série se mezi hráči vytvořila úžasná a soudržná parta, kde sice existuje rivalita na kurtech při zápasech, ale po nich vždy jen pohoda a přátelská atmosféra.

Výhodou naší série je, že většina areálů v sérii je v běžné dojezdové vzdálenosti do 30 km. S výjimkou areálu v Březně u Chomutova, který je od města Česká Lípa vzdálený více jak 100 km. Přesto se v Březenském areálu vždy najdou hráči, kteří neváhají a přijedou za námi. Během roku jsme na akcích přivítali hráče z tak vzdálených míst jako je Opava, Uherské Hradiště, Hradec Králové, Praha nebo Roudnice nad Labem. Na turnaje k nám pravidelně jezdí hráči z Libereckého i Ústeckého kraje. V několika turnajích a často i velmi úspěšně se do naší party zapojili také hráči vietnamské a polské národnosti. Tito hráči nejen hráli slušné a pohledné zápasy, kdy dokázali potrápit nebo i porazit hodně kvalitní tenisty, ale skvěle zapadli do naší tenisové party a užívali si stejně jako ostatní hráči maximální pohodu a radost ze hry.

Celá venkovní série se tak nesla ve znamení pohody a přátelství mezi hráči. I přes velkou rivalitu a snahu o maximální sportovní výkony se na turnajích nikdy nestalo, že by mezi hráči zavládla nevraživost nebo nepohoda. Vždy se na všech turnajích hráči mezi sebou dokázali bavit, vzájemně se hecovali, špičkovali, padali různé hlášky a vtípky. Také členové nebo členky doprovodu jednotlivých hráčů vždy rychle zapadli do této party. Ženy se např. rády ujímaly role fotografů turnaje a pořizovaly společně s hráči opravdu úžasné turnajové fotky. Také děti jednotlivých hráčů si spolu dokázaly na turnajích hrát a často i spolu fotit.

Tenisová rodina má za sebou úspěšný rok plný turnajů.Zdroj: Tenisová rodina

Skvělým důkazem soudržnosti a velké tenisové party bylo, když se hráči ze Cvikova, Svoru, Nového Boru, České Lípy a dalších obcí na trase domluvili, že na turnaj do Starých Splavů přijedou všichni společně jedním vlakem. To byla opravdu velká paráda a ukázka toho, jak skvělou partu se nám podařilo dát dohromady. Na turnaji v Jablonném v Podještědí pak hráči sami bez toho, aby je někdo do něčeho nutil, chodili pro vápno a sami si tak upravovali lajny na kurtech. Je naprosto úžasné, jak se celá venkovní série v roce 2021 vydařila a jak úspěšně jsme dokázali uspořádat tolik turnajů. Např. v červenci jsme pořádali hned 5 turnajů ve 4 termínech a podařilo se nám je všechny naplnit a to přesto, že se hrálo nejdříve ve Starých Splavech, pak ve Cvikově, v České Lípě (spojené turnaje čtyřhra muži a čtyřhra ženy) a v Jablonném v Podještědí. A všechny turnaje v tomto měsíci se podařilo odehrát!

Tak skvělá série se nám letos podařila! Jsme za to moc rádi a hráčům i areálům se sluší za jejich zájem a vstřícný přístup moc a moc poděkovat, protože bez vás by to zkrátka nešlo! V sérii se navíc ukázalo a hráči se i sami přesvědčili, jak dobré je, když se jednotlivé turnaje střídají v několika tenisových areálech. V každé obci nebo městě máte celou řadu rekreačních hráčů a hráček. Jenže vzájemně o sobě často vůbec nevědí. A to naše venkovní tenisová série změnila. Najednou se během turnajů potkala a seznámila celá řada hráčů, kteří by se bez našich turnajů vůbec nepotkaly a nezahrály by si mezi sebou. A také se nám podařilo vytvořit poměrně velkou skupinu stálých a velmi soutěživých hráčů, kteří jezdí na všechny nebo téměř všechny turnaje.

Úžasný úspěch celé venkovní série se promítl také do turnajů pořádaných v podzimních a zimních měsících v tenisové hale v České Lípě. Do konce roku 2021 jsme zvládli v tenisové hale zorganizovat a uspořádat hned pět jednodenních akcí, z toho jednu v mužské dvouhře. Závěrečný turnaj v sobotu 18. prosince se navíc nesl ve znamení Vánoc a rozloučení s tenisovým rokem 2021. Na turnaji tak byla vyhlášená tombola a díky navýšenému startovnému měli hráči k dispozici teplé jídlo a raut. Chlapi si poslední turnaj užívali neskutečně. Do tomboly se sešla celá řada skvělých dárků. Každý hráč si z vánočního turnaje odnesl pěknou věcnou cenu, a to bez ohledu na to, jaké výsledky a body si v posledním turnaji v roce 2021 uhrál.

Tenisová rodina má za sebou úspěšný rok plný turnajů.Zdroj: Tenisová rodina

Poslední turnaj v roce 2021 oživili také hosté, zejména pak 2 ženy pozvané na turnaj z firmy Škoda auto v Mladé Boleslavi. Tenisový rok 2021 jsme tak ukončili stylově, v pohodě, radosti, veselé náladě a s velkou spoustou pozitivní energie. Na závěr ohlédnutí tak ještě jednou děkuji všem hráčům v celé venkovní sérii a všem hráčům v halových turnajích za váš čas a zájem účastnit se soutěžních turnajů pořádaných ve spolupráci s jednotlivými areály spolkem Tenisová rodina. Zároveň děkuji všem zástupcům tenisových areálů v Okrouhlé, ve Cvikově, Starých Splavech, Jablonném v Podještědí, Březně u Chomutova a České Lípě u Ploučnice za jejich vzorný přístup k přípravě areálů pro jednotlivé turnaje. Bez vaší poctivé práce při zajištění zázemí a kurtů pro hráče by turnaje nemohly mít tak velký úspěch!

Děkuji vám všem za dvojnásobné ocenění mojí práce ve prospěch vás všech! Moc si toho cením a zároveň tak cítím, že je důležité, aby naše turnaje pokračovaly i nadále. A právě proto vám nyní chci sdělit, co vás čeká po novém roce 2022. Nejdříve ze všeho svoláme schůzku zástupců všech spolupracujících areálů pro rok 2022. Bude jich již celkem 8, kdy se do série zapojí také areály v Novém Boru a v Rumburku. Dále zapracujeme na modernizaci a přestavbě našich webových stránek www.tennisfamilly.com, aby nám více pomáhaly při dalším rozvoji našich turnajů.

Chceme pro vás připravit také 3. ročník série Tennis Family Tour 2022, kdy hlavním produktem zůstanou turnaje čtyřhra muži. K nim chceme doplnit také minimálně 2 turnaje smíšených párů, 1 turnaj čtyřhra ženy, 1x turnaj dvouhra muži. A také pro vás chystáme jednu naprostou turnajovou pecku – úplnou novinku! Týmovou soutěž – Českolipský pohár, která by se měla hrát v sobotu 18. června od 8:00 v tenisovém areálu v České Lípě u řeky Ploučnice.

Speciální turnaj, který vám umožní zahrát si nejen za sebe, ale za tým. Týmová soutěž díky svému pojetí ještě více stmelí a upevní naší velkou tenisovou partu. Přinese vám zcela nové zážitky a zcela nový soutěžní adrenalin. Týmová soutěž se stane dosavadním organizačním vrcholem našich turnajů. Takový turnaj si budete pamatovat hodně let, protože hrát za tým je zcela jiný pocit než bojovat jen sám za sebe na individuálních turnajích.

Zkusíme do nabídky zařadit také dlouhodobé turnaje. Jak velký zájem mezi hráči bude, se ještě uvidí. Věřím, že se do dlouhodobých turnajů zájemci určitě přihlásí. Rozhodně se tak máte na co těšit a já věřím, že rok 2022 zase o další level směrem nahoru posune naše turnaje na vyšší úroveň. Naším cílem je, aby se turnaje pořádané pod spolkem Tenisová rodina nesly i nadále v přátelském a pohodovém duchu, měly vysokou organizační úroveň a hráči i areály měly zájem tyto turnaje hrát a organizovat. Jen tak zajistíme dlouhodobou existenci těchto turnajů a ze spolku Tenisová rodina se postupně začne budovat organizace, která se stane prostředníkem a hlavním spojovacím článkem mezi tenisovými areály a rekreačními hráči a hráčkami.

Novou sezonu zahájí halový turnaj čtyřhra muži v sobotu 22. ledna od 14:00 hodin v tenisové hale v České Lípě. Přijďte si zase zahrát a podpořit tak naše úsilí o dlouhodobé a stálé budování nejen turnajů, ale především skvělé a přátelské tenisové party – tenisové rodiny. Ať máme i nadále svoji oázu pohody, klidu a veselí a ať máme i nadále možnost pravidelného odpočinku od každodenních starostí! Ať máme i nadále svůj vlastní a bohatý zdroj pozitivní energie, kterou všichni moc a moc potřebujeme. Ať se Vám všem daří co nejvíc a ať jste zdraví, veselí a plní radosti!

Zdeněk Hykš, spolek Tenisová rodina