Co nám v jarní a letní sezóně 2022 určitě udělalo radost byly 3 velké a moc krásné turnaje smíšených párů v areálu ve Starých Splavech. Počet zúčastněných smíšených párů byl ohromný. Jezdili k nám páry až z Prahy a dalších vzdálených míst. Na turnajích se mezi hráči a hráčkami vytvořila super přátelská atmosféra, která se přenesla i do závěru sezóny. Zájem o turnaje smíšených párů je nyní tak velký, že už nyní ve velkém předstihu máme plně obsazené obě halové smíšenky v listopadu a prosinci 2022.

Jaro a léto 2022 bylo plné krásných turnajů, a to i v mužských deblech. Také muži dokázali na svých turnajích vytvářet mezi sebou pohodovou a super přátelskou atmosféru umocněnou navíc různými hláškami, vzájemným hecováním a špičkováním. Úžasně se nám podařilo zakončit mužskou deblovou sérii v areálu v Okrouhlé v sobotu 1. října, kdy se po skončení turnaje rozjela skutečně nefalšovaná a hodně veselá zábava. Skvěle se podařily všechny odehrané turnaje ve Cvikově, v Novém Boru, Okrouhlé a také v České Lípě v areálu u Ploučnice.

Již druhým rokem jsme pořádali v České Lípě společné turnaje Čtyřhra muži a Čtyřhra ženy. A byl to super velký úspěch. Ženy svůj turnaj ukončily asi o 2 hodiny dříve. Přesto téměř všechny ženy po odehrání svého turnaje v areálu zůstaly a společně fandily mužům v jejich vyřazovacích zápasech play off. Hlasitý potlesk, fandění a radost ze společného setkání umocnila celkově vynikající zážitek z celého turnaje.

Důležité je také zmínit turnaj Čtyřhra muži ze soboty 29. srpna v Novém Boru. To byl super turnaj se vším všudy. Počasí nám turnaj komplikovalo, jak jen mohlo. Celý den bylo zataženo, občas přeháňky. Turnajový program se tím pádem opozdil. Přesto se tento turnaj odehrál celý, a to díky umělému osvětlení, kterým areál v Novém Boru disponuje od letošního roku na kurtu č. 3. Poprvé se tak finále celého turnaje hrálo za umělého osvětlení kdy ve finále proti sobě nastoupili domácí pár Jiří Flégl – Vladimír Pulkrábek a Marek Svoboda s Pavlem Kosťunem.

Finále se dostalo až do zkrácené hry, kdy předtím za stavu 5:4 a 40:30 nevyužili Mára s Pavlem Kosťunem mečbol při podání soupeře. Ve zkrácené hře vedli Marek s Pavlem 5:3 a měly ve svých rukou rozhodnutí celého turnaje. V tuto chvíli ale začal úřadovat především Vláďa Pulkrábek a společně s parťákem Jirkou šňůrou 4 vyhraných míčů po sobě zvrátili výsledek finále na svou stranu. Budu si toto finále ještě dlouho pamatovat, protože končit turnaj v čase 20:30, to se nám ještě nikdy předtím nestalo. Povedl se i v pořadí 3. ročník singlového turnaje v České Lípě, kdy se do turnaje zapojili hráči z Královéhradeckého kraje. Obě ženy navíc výrazně oživily celý turnaj a přinesly do areálu hodně pohody a dobré nálady. Singlový turnaj měl navíc také mezinárodní obsazení, kdy si k nám přijeli zahrát také dva hráči z polského města Bogatynia.

Ačkoliv jsme ne všechny jarní a letní turnaje odehráli v plném počtu párů a několik turnajů se nám nepodařilo odehrát vůbec, můžu jarní a letní sezónu 2022 označit za úspěšnou. A to hlavně díky velkém zapojení žen do našich turnajů. V prvních 2 letech jsme nemohli ženy do našich turnajů vůbec dostat. Letos se ale situace výrazně změnila a ženy se ve velkém počtu zapojují nejen do smíšených nebo ženských turnajů, ale některé z nich se nebojí hrát ani čistě mužské turnaje. A to je další velký posun. Jaro a léto 2022 je tak již za námi a my si získané zkušenosti a poznatky přeneseme do začátku roku 2023, kdy se spolupracujícími areály začneme připravovat novou sezonu.

Změny v počtu turnajů a jejich zaměření určitě nastanou, vše bude záležet na dohodě se zástupci areálů na začátku roku 2023. Určitě zvýšíme počet turnajů určených pro ženy nebo s účastí žen. Pro muže pak připravíme zatraktivnění a další zlepšení v jejich hlavní soutěžní sérii – Tennis Family Tour – Čtyřhra muži. V létě 2023 chystáme také pro naše hráče a hráčky specialitu, a to v podobě turnaje v ženském a mužském deblu v tenisovém areálu ve švýcarském městě Scuol kousek od hranic s Itálií. Ve Scuolu pracují 2 naši hráči, z nichž jeden z nich vede penzion druhý šéfuje místnímu tenisovému areálu.

Pro jaro a léto 2023 chystáme také nové výrazně akční webové stránky, které budou mít tu výhodu, že hráči i hráčky si na stránkách mezi sebou vytvoří velkou vzájemně se oslovující a diskutující komunitu. Snáze se jim budou hledat parťáci pro účast v turnajích, lépe se budou přihlašovat na turnaje a navíc si budou moci sami spravovat rubriky Mini bazar a Tenisový svět. Areály na našich stránkách dostanou velký prostor pro vlastní prezentaci a možnost lákat rekreační hráče a hráčky do svých areálů na turnaje pořádané ve spolupráci se spolkem Tenisová rodina nebo svoje vlastní akce. Organizátoři turnajů pak získají možnost snadno pořádat turnaje o počtu od 7 do 32 hráčů, kdy na stránkách najdou vložené šablony, které jim usnadní organizaci tím, že za ně všechno spočítají a vytvoří pořadí i žebříček.

Jaro a léto 2023 tak přinese v pořádání našich venkovních turnajů řadu pozitivních změn, které akce výrazně vylepší a posunou je o několik úrovní výše. Nyní ale přecházíme na halové turnaje. Již za pár týdnů začneme pořádat halovou sezónu 2022/2023. Celkem jsme pro rekreační hráče a hráčky připravili nabídku v počtu 13 halových turnajů od listopadu 2022 do dubna 2023. Vybrat si můžete celkem z 5 mužských halových deblů, 5 turnajů smíšených párů, 2 turnaje v mužském singlu a 1x turnaj v ženské čtyřhře. Je to tedy dostatečná nabídka.

Všechny naše halové turnaje uspořádáme v tenisové hale v České Lípě na povrchu koberec. Hraje se vždy v sobotu a začátek všech turnajů je stejný a to od 12:00 do 22:00 hodin. Čas těchto turnajů byl zvolen tak, abychom nemuseli brát ohled na ostatní zájemce o tenis v hale a v případě protažení turnaje jsme mohli zápasy dohrát. Zároveň chceme umožnit hráčům a hráčkám z větších vzdáleností, aby naši halu opustili včas a před půlnocí se dostali domů. Do konce roku 2022 plánujeme odehrát 2x mužský debl, 1x mužský singl a 2x smíšenku. V prosinci 2022 bychom rádi zakončili kalendářní rok 2022 turnajem Mikulášský mužský debl v sobotu 3. prosince a vánoční smíšenkou v sobotu 17. prosince spojenou s oslavou 50. narozenin hlavního organizátora halových turnajů.

Startovné na halové turnaje bylo nastaveno tak, aby vyhovělo požadavkům většiny hráčů i hráček. To znamená, že mužské halové turnaje s výjimkou mikulášského mužského debla se hrají za snížené startovné bez zajištění jídla ve formě rautu. Hráči na mužských deblech a singlech budou mít možnost si objednat hotové jídlo předem a později využít standardní nabídku restaurace. Na všechny smíšené turnaje a ženský debl je do startovného započteno také občerstvení ve formě hotového jídla a obložených mís. Výše startovného určitě není likvidační a navíc zvýhodňuje členy a členky spolku Tenisová rodina, kdy tito hráči/ky mají slevu na startovném ve výši 100,- Kč/1 osoba.

Halová sezóna 2022/2023 začíná v sobotu 12. listopadu od 12:00 hodin mužským deblem a končí v sobotu 15. 4. 2023 turnajem ve smíšené čtyřhře. Nabídka našich halových turnajů je velmi pestrá a vybrat si může opravdu každý. Budeme jen rádi, když si přijdete do haly zahrát a užít si jak tenisové mače, tak zejména skvělou partu lidí okolo vás. Výsledky zápasů jsou určitě důležité, ale mnohem více je možnost odpočinout si od každodenních starostí a nabít se velkým množstvím pozitivní energie. Díky pohodě a dobré náladě na našich turnajích přijdete po celý den na zcela jiné myšlenky a s novou energií se pak vrátíte zpět do běžného života. U nás získáte možnost navázat kontakty s novými hráči a hráčkami, a tím také budovat další přátelství. Každý kontakt a každé získané přátelství má v životě velký význam

Jsem rád, že náš spolek Tenisová rodina může pro vás i nadále pořádat jak venkovní, tak halové turnaje. Jsme rádi, že vás máme a že se nám společnými silami podařilo vytvořit mezi námi všemi tak skvělou a soudržnou partu. Díky tomu, že se k nám letos začaly ve velkém přidávat také ženy je důkaz, že snaha o další rozvoj našich turnajů a další budování a rozšiřování této skvělé party má svůj smysl. Pro mnoho hráčů a hráček se naše turnaj staly důležitou společenskou událostí. Naše turnaje si chodí užívat nejen po herní, ale i po společenské stránce a to je velmi důležité. Všem rekreačním hráčům a hráčkám na závěr posílám pozvánku! Přijďte mezi nás, přijďte si k nám zahrát hodně zápasů a také si užít naši skvělou partu.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina