„Všichni závodníci, kteří letos trávili s SPS dny tréninku na moři či na Gardě, se velice zlepšili v technice jízdy v silném větru a dokážou zajíždět velmi vyrovnané výsledky ve všech podmínkách,“ chválila trenérka třídy Optimist Nikol Staňková.

A jak závod tedy dopadl? Beata Dokoupilová z Jachtklubu Brno byla třetí dívka a 14. celkově z 270 přihlášených závodníků. Fanda Burda z JK Česká Lípa skončil na 36. místě a jako třetí kluk v kategorii do 12 let. Julie Čaganová z Jachtklubu Brno skončila na 53. místě, Liliana Dymáková z YC Vysoké Mýto byla na 75. místě a čtvrtá dívka do 12 let.

Na 166. pozici se umístil Daniel Beroun z Jachtklubu Brno, který stejně jako všichni ostatní celý závod sbíral cenné zkušenosti. Vetřídě ILCA 4 si Michal Rais z SK Štětí a připsal 13. místo z 69 lodí. Jeho klubový kolega Jan Kříž skončil na 63. místě. Byly to jeho první závody po přechodu z lodní třídy Optimist a podařilo se mu v silném větru dokončit jednu rozjížďku.

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu