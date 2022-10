Nechranická přehrada hostila největší juniorskou jachtařskou akci roku 2022 – Czech Junior Nationals. Mistrovství mládeže se v pěti lodních třídách se zúčastnilo 256 jachtařů ve věku od 8 do 21 let. Vzhledem k účasti slovenských a ukrajinských závodníků měl závod také mezinárodní punc.

Na svátek svatého Václava ve Vikleticích probíhalo měření a poslední přípravy před tímto svátkem jachtingu. „Jsem moc rád, že se nám podařilo nastartovat koncept společného mládežnického mistrovství. Závodníci se navzájem potkají a díky tomu mají možnost porozhlédnout se na jaké lodi by chtěli v budoucnu pokračovat. Zároveň se nám daří akci lépe medializovat, shánět partnery a soustředit ty nejlepší rozhodčí z celé republiky,“ komentoval přípravy závodu Tomáš Musil, místopředseda Českého svazu jachtingu.

V nejpočetnější lodní třídě Optimist (108 lodí) zvítězila ukrajinská závodnice Olha Lubianska, před Jiřím Tomešem z JK Česká Lípa, který zároveň vyhrál kategorii starších žáků, a Tomášem Peterkou z Českého Yacht Klubu.

Ve třídě 29er (19 lodí) zvítězila posádka Lukáš Dadák a Dan Viščor z YC LS Brno před bratry Tiborem a Adamem Nevelöšovými z SK Štětí a Lukášem Krausem s Ondřejem Baštářem (JK Česká Lípa/ TJ Lokomotiva Plzeň).

Mezi 28 windsurfaři třídy Techno 293 zvítězila Nela Sadílková z TJ Delfín Jablonec před Nicol Říčanovou z SK Štětí a Alexandrou Lojínovou z TJ Delfín Jablonec. Nejlepším chlapcem byl Jiří Štěpánek na celkovém 4. místě, kategorii do 13 let ovládla Kristýna Štěpánková (oba z TJ Delfín Jablonec) a kategorii do 15 let vyhrál František Burda z JK Česká Lípa.

Týden po úspěšném Mistrovství ČR zamířil Jirka Tomeš z JK Česká Lípa do Štětína na Mistrovství Polska do 13 let, které pořádal klub Centrum Žeglarskie Szczecin pod záštitou PSKO.

Od pátku do neděle se odjelo 8 rozjížděk s 69 loděmi třídy Optimist v závodním poli chlapců. Počasí se vydařilo, první dva dny foukal střední až silný vítr, pouze v neděli po první rozjížďce dne v souladu s předpovědí vítr zeslábl a závod byl ukončen. Jirka navázal na vítěznou vlnu z Nechranic a závod ovládl.

„Jsem šťastný, že jsem se mohl účastnit skvělé regaty, v nádherném místě a zazávodit si s nejlepšími polskými Opťáky. Z vítězství mám obrovskou radost, děkuji mému trenérovi Babanovi za podporu, babičce za servis na břehu, a hlavně pořadatelům za nezapomenutelný závod,“ chválil po závodě Jirka.

Václav Brabec a Eva Skořepová