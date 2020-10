Na startu se sešlo nakonec jen 110 lodí, kvůli epidemiologické situaci v ČR nemohli přijet někteří přihlášení zahraniční účastníci a také opatření na břehu byla přísná. Ve vnitřních prostorách se nosily roušky, téměř veškerá komunikace probíhala elektronicky. Pořadatelé z JK Černá v Pošumaví v čele z jeho předsedou Michalem Lojkou přesto připravili pro děti skvělý závod.

Na vodě strávily děti po čtyři dny pokaždé dlouhých čtyři až šest hodin, kromě neděle v dešti, teplota se pohybovala kolem 5 C, jen místy přelezla 10 C. Vítr byl slabý, střední i silný, dost se točil, a tak nechyběly přerušené rozjížďky, odkládané starty a dlouhé čekání na vodě. Pomáhal horký čaj, sladkosti a vidina večerní zábavy a cen a dárků, které pořadatelé připravili na každý večer.

Děti dostaly mikiny, roušky od Mercedesu, tradiční poukázky do McDonalds, různé dobroty od Algidy, mezi nimi i nanuky, o které tentokrát zas až takový zájem nebyl, a mnoho dalších drobností. Pro ceny si každý večer chodili také závodníci na průběžném „kulatém“ místě – tedy 10, 20, 30… A s nimi i jejich trenéři, pro které tu byly ponožky nebo skleničky od McDonalds.

Závodilo se stejně jako letos ve všech závodech Českého poháru, tedy na čtyři skupiny, které závodily v jednotlivých rozjížďkách vždy dvě společně. Po dvou dnech kvalifikace byli závodníci rozděleni podle pořadí na zlatou a stříbrnou skupinu.

Nejlépe si s opravdu náročnými podmínkami poradil Lukáš Kraus z JK Česká Lípa a splnil si tak to, co si přál, a stal se mistrem ČR. K tomu vyhrál Český pohár třídy Optimist již potřetí za sebou. Neměl to ale vůbec jednoduché, na paty mu šlapala Beata Dokoupilová z Jachklubu Brno, která získala stříbrnou medaili a zároveň zlato v kategorii mladších žaček. Třetí místo zbylo na Tibora Nevelöše z SK Štětí, který si na Optimista letos odskočil jen na tento závod. Svůj bronz tak přidal ke dvěma zlatým medailím z letošních MČR tříd 29er a BIC Techno 293, které střídá jako juniorský reprezentant.

Zdroj: Český svaz jachtingu

Již se stalo tradicí, že na mistrovství České republiky jezdí natáčet Česká televize populární pořad Lvíčata. Letos měla Elen Černá a její štáb štěstí. Přijeli v neděli, kdy bylo slunečno. Natáčení se podařilo, Lvíčata uvidíte 30. října Déčku.

Absolutní pořadí

1. Lukáš Kraus JK Česká Lípa

2. Beata Dokoupilová Jachklub Brno

3. Tibor Nevelöš SK Štětí

Starší žáci

1. Lukáš Kraus z JK Česká Lípa

2. Tibor Nevelöš SK Štětí

3. Tomáš Peterka ČYK

Mladší žáci

1. František Burda JK Česká Lípa

2. Jan Kříž SK Štětí

3. Matyáš Ráža VS Duchcov

Starší žačky

1. Linda Dokoupilová Jachtklub Brno

2. Kristýna Flosmanová TJ Jiskra Třeboň

3. Barbora Valenová JK Olomouc

Mladší žačky

1. Beata Dokoupilová Jachtklub Brno

2. Klára Chalupníková Jachtklub Brno

3. Tatiana Bělunková YC Jezero Hlučín

Pořadí ve stříbrné skupině

1. Roxie Berta Bartušková ČYK

2. Karolína Kudláčková TJ Lanškroun

3. Veronika Blatecká Jachtklub Brno

ČESKÝ POHÁR ALT OPTIMIST 2020

Absolutní pořadí

1. Lukáš Kraus JK Česká Lípa

2. Beata Dokoupilová Jachklub Brno

3. Linda Dokoupilová Jachklub Brno

Starší žáci

1. Lukáš Kraus z JK Česká Lípa

2. Adam Jaroš MYK

3. Jeremiáš Přikryl Lodní Sporty Kroměříž

Mladší žáci

1. Jiří Tomeš JK Česká Lípa

2. František Burda JK Česká Lípa

3. Jáchym Klíma ČYK

Starší žačky

1. Linda Dokoupilová Jachtklub Brno

2. Adéla Rabasová YC Jezero Hlučín

3. Zuzana Tlapáková SK Štětí

Mladší žačky

1. Beata Dokoupilová Jachtklub Brno

2. Klára Chalupníková Jachtklub Brno

3. Ela Štolbová ČYK

Eva Skořepová, Český svaz jachtingu