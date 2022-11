Tentokrát je na programu setkání se zástupci nejmladší hudební generace, která se již směle etabluje na koncertní scéně. Cyklus představí akordeonisty Martina Kota (*2002) a Viktora Stockera (*2009) ověnčené řadou prestižních ocenění včetně vítězství v Eurovision Young Musicians či mezinárodní soutěži Vivo v New Yorku, kteří společně s úspěchem vystupují v Duu Absoluto. Večer s podtitulem Zázračný akordeon nabídne díla barokního repertoáru, argentinské tango i skladby ze současné hudební literatury určené právě pro akordeon, který v poslední době zažívá renesanci coby sólový nástroj. Martin Kot po vítězství v národním kole soutěže Eurovision Young Musicians reprezentoval Českou republiku v Kolíně nad Rýnem, kde si ve finále soutěže zahrál před kolínskou katedrálou s orchestrem WDR. V roce 2020 vybojoval vynikající 2. místo na celosvětové akordeonové soutěži Trophée Mondial de l'Accordéon 2020 Online (CMA) a 1. místem byl také oceněn na soutěži VIVO International Music Competition New York.

Vítězství v soutěži American Protégé International Music Talent Competition 2021 mu přineslo možnost účinkovat na koncertě vítězů v Carnegie Hall v New Yorku. V roce 2021 se Martin Kot probojoval do prestižní mezinárodní soutěže Societá Umanitaria v Milanu, kde postoupil do TOP 10 (do finále se probojoval v obrovské konkurenci všech hudebních nástrojů a studentů nejlepších hudebních akademií Evropy, včetně Japonska, Ameriky a Číny).

Českolipská Tenisová rodina hodnotí jarní a letní sezonu. Hráče nyní zve do haly

Neméně úspěšným je i Viktor Stocker, který je držitelem prestižního ocenění Zlatý oříšek udělovaného nejtalentovanějším dětem České republiky. Kromě toho je laureátem řady celostátních i mezinárodních hudebních soutěží. Mezi jeho největší úspěchy patří 1. ceny z online soutěží World Open Online Music Competition, Danubia Talents Budapest či Vivo International Music Competition New York, 1. místo z mezinárodních akordeonových soutěží ve Vilniusu, Londýně, Vídni, Sarajevu či Ostravě a 2. místo ze světové akordeonové soutěže v italském Castelfidardu, které získal prezenčně v roce 2021. Oba mají na svém kontě již řadu koncertních vystoupení. Představili se s Filharmonií Brno, Filharmonií B. Martinů, Karlovarským symfonickým orchestrem, Václavem Hudečkem, Jaroslavem Svěceným či Lubomírem Brabcem. Kromě sólových vystoupení působí též společně v Duu Absoluto.

Navzdory mladému věku již chlapci společně odehráli celou řadu koncertů, například v rámci Festivalu Aloise Motýla v Šumperku, na Festivalu vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému v Napajedlech, na Klášterních hudebních slavnostech ve Velkých Losinách, v rámci Turnovských hudebních večerů a Kulturního léta Středočeského kraje či na Maratonu hudby v Brně. Zcela mimořádnou událostí pak bylo vystoupení v O2 aréně, kde chlapci v květnu 2021 zahráli českou a slovenskou státní hymnu před hokejovým utkáním s přímým přenosem na ČT Sport.

FOTO: Šenovským kinem zněly hity Édith Piaf a Franka Sinatry

5. ročníku cyklu vyvrcholí vánočním koncertem souboru Musica Florea 13. prosince v kostele Narození Panny Marie v České Lípě. Vstupenky na předposlední koncert Českolipského komorního cyklu jsou k dostání online na www.clkc.cz i v předprodeji cyklu v kanceláři v Žižkově ulici 528/6 v České Lípě. Zbývající vstupenky budou v prodeji i ve večerní pokladně před koncertem. Záštitu nad cyklem převzaly Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Jitka Volfová, starostka Města Česká Lípa. Tradičními podporovateli cyklu jsou Ministerstvo kultury České republiky, Liberecký kraj, Město Česká Lípa a Rodina Tichých.

Lucie Johanovská