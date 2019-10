Ze Žamberku domů si Tri club Česká Lípa odvezl 3 mistrovské medaile!

Ze Žamberku domů si Tri club Česká Lípa odvezl 3 mistrovské medaile. | Foto: Tri club

Mistrovství ČR v duatlonu hostil letos v září Žamberk a Tri club Česká Lípa na něj vyslalo čtyři reprezentanty - Elišku Faltovou (15 let), Tomáše Knejzlíka (14 let), Štěpána Kmocha (10 let) a Karla Jiráka (45 let). Úkol od trenéra a předsedy klubu Jaroslava Jíry zněl jasně: Poperte se o medaile, máte na to! Každý ze závodníků ji chtěl jak pro sebe tak i pro trenéra jako poděkování za jeho odvedenou práci, tak se šlo na to.